Champions League: Young Boys-Atalanta 0-1

Nella seconda giornata di Champions League, l’Atalanta batte 1-0 lo Young Boys e vola in vetta al gruppo F.

La Dea si vede annullare un gol al 17′ dal Var per fuorigioco e sfiora il gol con Zapata (5′) e Pessina (44′), che spreca da pochi passi. L’azzurro si fa perdonare al 68′, con il tap in vincente dopo una splendida azione di Zapata. Lo stesso colombiano e Muriel non trovano il raddoppio, fermati da Von Ballmoos.

IL TABELLINO

ATALANTA-YOUNG BOYS 1-0

Atalanta (3-4-1-2): Musso ; Toloi 6, Demiral , Djimsiti ; Zappacosta (45′ st Pezzella ), De Roon , Freuler (45′ st Koopmeiners ), Gosens (11′ Maehle ); Pessina (30′ st Pasalic ); Malinovskyi (30′ st Muriel ), Zapata . A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Miranchuk, Lovato, Ilicic, Piccoli. All.: Gasperini

Young Boys (4-3-2-1): Von Ballmoos ; Hefti (37′ st Maceiras), Camara , Lauper , Garcia ; Aebischer (37′ st Spielmann ), Martins Pereira , Sierro 5(24′ st Mambimbi ); Moumi Ngamaleu , Elia (21′ st Rieder ); Siebatcheu (21′ st Kanga ). A disp.: Laidani, Faivre, Sulejmani, Jankewitz, Burgy, Lefort. All.: Wagner

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 23′ st Pessina (A)

Ammoniti: Sierro (Y), Zappacosta (A)