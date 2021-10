Champions League: Juventus-Chelsea 1-0

Se in campionato la Juve balbetta in Champions centra la seconda vittoria consecutiva.

I bianconeri hanni battuto il Chelsea 1-0 nel secondo turno del Gruppo H la squadra . La squadra allenata da Allegri in testa al girone a punteggio pieno.

Allo Stadium nel primo tempo i Blues palleggiano meglio, ma le occasioni migliori le hanno i bianconeri in ripartenza. Nella ripresa Chiesa (46′) fredda subito Mendy . la reazione del Chelsea è ben arginata dalla difesa bianconera.

IL TABELLINO

JUVE-CHELSEA 1-0

Juve (4-3-3): Szczesny ; Danilo , Bonucci , De Ligt , Alex Sandro ; Bentancur (38′ st Chiellini ), Locatelli , Rabiot (32′ st McKennie ); Cuadrado , Bernardeschi (20′ st Kulusevski ), Chiesa (32′ st Kean ).

A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani. All.: Allegri

Chelsea (3-4-2-1): Mendy ; Christensen (30′ st Barkley ), Thiago Silva , Rüdiger ; Azpilicueta (17′ st Loftus-Cheek ), Kovacic , Jorginho (17′ st Chalobah ), Alonso (1′ st Chilwell ); Havertz 6 Ziyech (17′ st Hudson-Odoi ); Lukaku .

A disp.: Kepa, Bettinelli, Werner, Niguez Esclapez, Sarr. All.: Tuchel

Arbitro: Manzano (Spa)

Marcatori: 1′ st Chiesa (J)

Ammoniti: Cuadrado (J); Alonso, Ziyech, Rüdiger (C)