Us Open: Berrettini e Camilla Giorgi al 2° turno

Nel prossimo turno sfiderà Etcheverry o Grenier. Elimunata la Trevisan

Matteo Berrettini batte il cileno Jarry (6-2-,6-3,6-3) e passa al secondo turno degli US Open. Passa il turno anche Camila Giorgi, che rimonta dopo aver perso il primo set contro l’ungherese Bondar. Out in due set Martina Trevisan, sconfitta nettamente dalla russa Evgenija Rodina.

. Eliminazione bruciante, invece, per Martina Trevisan: la testa di serie numero 27 del seeding degli US Open al femminile disputa una brutta partita, soffrendo il gioco della russa Rodina. L’avversaria vince il primo set in 7-5 e domina il secondo, nonostante una tardiva reazione dell’azzurra: 6-1 e ko per Martina Trevisan, mestamente eliminata al primo turno.