Serie A: Designazioni Arbitri 4^ giornata

Ecco le desiganzionia rbitarli 4° turno infrasettimanale
SASSUOLO MILAN – Martedì 30/08 h. 18.30
AYROLDI
TOLFO – ROCCA
IV: RAPUANO
VAR: BANTI
AVAR: BINDONI
INTER – CREMONESE – Martedì 30/08 h. 20.45
FOURNEAU
DEL GIOVANE – YOSHIKAWA
IV: MANGANIELLO
VAR: IRRATI
AVAR: VALERIANI
ROMA – MONZA – Martedì 30/08 h. 20.45
PICCININI
TEGONI – ROSSI M.
IV: DIONISI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MELI
EMPOLI – H. VERONA – Mercoledì 31/08 h.18.30
SERRA
LIBERTI – MIELE D.
IV: PAIRETTO
VAR: LA PENNA
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – LAZIO – Mercoledì 31/08 h.18.30
AURELIANO
BERCIGLI – CECCONI
IV: PRONTERA
VAR: GUIDA
AVAR: MUTO
UDINESE – FIORENTINA – Mercoledì 31/08 h.18.30
MARIANI
GIALLATINI – CARBONE
IV: MAGGIONI
VAR: FABBRI
AVAR: ALASSIO
JUVENTUS – SPEZIA – Mercoledì 31/08 h.20.45
COLOMBO
SCATRAGLI – MARCHI
IV: VALERI
VAR: NASCA
AVAR: LONGO S.
NAPOLI – LECCE – Mercoledì 31/08 h.20.45
MARCENARO
LO CICERO – PALERMO
IV: DOVERI
VAR: ABISSO
AVAR: GALETTO
ATALANTA – TORINO – Giovedì 01/09 h. 20.45
DI BELLO
PERROTTI – DI IORIO
IV: SACCHI
VAR: MARINI
AVAR: ROSSI L.
BOLOGNA – SALERNITANA – Giovedì 01/09 h. 20.45
GHERSINI
RASPOLLINI – SCHIRRU
IV: MASSA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI MARTINO