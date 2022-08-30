Serie A: Designazioni Arbitri 4^ giornata

Redazione 30 Agosto 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie A: Designazioni Arbitri 4^ giornata

Ecco le desiganzionia rbitarli 4° turno infrasettimanale

SASSUOLO MILAN – Martedì 30/08 h. 18.30
AYROLDI
TOLFO – ROCCA
IV:      RAPUANO
VAR:     BANTI
AVAR:       BINDONI

INTER – CREMONESE – Martedì 30/08 h. 20.45
FOURNEAU
DEL GIOVANE – YOSHIKAWA
IV:      MANGANIELLO
VAR:     IRRATI
AVAR:       VALERIANI

ROMA – MONZA – Martedì 30/08 h. 20.45
PICCININI
TEGONI – ROSSI M.
IV:       DIONISI
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:       MELI

EMPOLI – H. VERONA – Mercoledì 31/08 h.18.30
SERRA
LIBERTI – MIELE D.
IV:     PAIRETTO
VAR:     LA PENNA
AVAR:     PAGANESSI

SAMPDORIA – LAZIO – Mercoledì 31/08 h.18.30
AURELIANO
BERCIGLI – CECCONI
IV:      PRONTERA
VAR:     GUIDA
AVAR:     MUTO

UDINESE – FIORENTINA – Mercoledì 31/08 h.18.30
MARIANI
GIALLATINI – CARBONE
IV:     MAGGIONI
VAR:     FABBRI
AVAR:      ALASSIO

JUVENTUS – SPEZIA – Mercoledì 31/08 h.20.45
COLOMBO
SCATRAGLI – MARCHI
IV:      VALERI
VAR:     NASCA
AVAR:     LONGO S.

NAPOLI – LECCE – Mercoledì 31/08 h.20.45
MARCENARO
LO CICERO – PALERMO
IV:     DOVERI
VAR:      ABISSO
AVAR:       GALETTO

ATALANTA – TORINO – Giovedì 01/09 h. 20.45
DI BELLO
PERROTTI – DI IORIO
IV:       SACCHI
VAR:      MARINI
AVAR:      ROSSI L.

BOLOGNA – SALERNITANA – Giovedì 01/09 h. 20.45
GHERSINI
RASPOLLINI – SCHIRRU  
IV:     MASSA
VAR:     DI PAOLO
AVAR:       DI MARTINO