FIGST: Spoleto , Campionati Italiani Lancio Ruzzolone. Obiettivi centrati!

Spoleto ha ospitato la 22esima edizione del Campionato nazionale assoluto di lancio del ruzzolone

La manifestazione con il patrocinio del Comune di Spoleto si è tenuta nell’impianto cittadino in località Ponte Bari da venerdì fino a domenica 28 agosto giornata conclusiva tutto nel pieno rispetto del normative atte ad evitare la diffusione del Covid.

Elisa Sabbatini ,Sindaco del Comune di Castel Ritaldi (Pg)

Primo a sx Claudio Vernaccia ultimo a destra il Sindaco di Montefalco (Pg) Luigi Titta

Si sono affrontati atleti per campionato italiano giovanile , poi ha preso il via il Campionato Italiano Assoluto di categoria A, B e C individuali e a coppie.

Larghssima partecipazione di atlti provenienti da tutta Italia che hanno affollato l’impianto spoletino., da sottolineare la perfetta organizzazione dell’evento da parte dell’A.S.D. Lancio del Ruzzolone di Spoleto nella persona del suo presidente Claudio Vernaccia che ha ringraziato tutti i partecipanti intervenuti.

Presenti molte autorità politiche e del mondo dello Sport: il segretario generale FIGST (Federazione Italiana Giochi Sportivi Tradizionali) Sergio Manganelli ,presidenti e rappresentati di federazioni sportive. : Elisa Sabbatini Sindaco di Castel Ritaldi , che ha inaugurato i giochi con il taglio del nastro tricolore tra gli applausi dei presenti con affianco il Sindaco di Montefalco Luigi Titta il quale si è cimentato con una prova di lancio del Ruzzolone.

Il gioco del Ruzzolone Antica disciplina sportiva, derivato dal lancio della forma di formaggio, viene effettuato con un disco di legno assomigliante la forma di formaggio, ed una cordella consiste nel lanciare il ruzzolone dal punto di inizio del percorso al punto di arrivo, con il minor numero di lanci; in caso di parità di lanci vince chi ha oltrepassato il traguardo (con l’ultimo lancio valido) per una distanza maggiore di quella dell’avversario.

Intervento del Sindaco di castel Ritaldi Elisa Sabbatini

Rosario Murro