Academy Motosport / Alex Caffi Motosport grande protagonista a Most

Prima fila in prova per Jacques Villeneuve che poi gestisce con grande esperienza due difficili gare, Vladimiros Tziortzis sul podio dopo la gara di domenica.

Una spettacolare gara quella di sabato per Academy Motosport/ Alex Caffi Motosport con Jacques Villeneuve che ha gestito la gara sotto una pioggia battente, nel terzo appuntamento della Nascar Whelen Euro Series all’Autodromo di Most in Repubblica Ceca.

Il campione del mondo 1997 di F.1 ha gestito dall’inizio una gara resa complicata dalla forte precipitazione che ha costretto tutti i piloti ad un cambio gomme nei primi giri di gara. Partito dalla seconda posizione e autore di avvincenti sorpassi, evitando più volte contatti con vetture in testacoda o ferme in pista è arrivato a condurre la gara davanti a tutti. Al nono giro il cambio gomme per la sua FJ #5, e grande rimonta dopo l’uscita della safety car, che lo ha portato appena fuori la Top 10 assoluta. Grande lotta anche nella gara di domenica, che ha visto il pilota canadese imbottigliato nell’ incidente avvenuto alla prima curva che ha coinvolto diverse vetture, dopo la safety car, il campione di F1, ha condotto una gara sempre all’attacco arrivando a sfiorare il terzo gradino del podio.

Gara invece meno fortunata per Federico Monti che anche in questa occasione si è cimentato nella categoria EuroNascar Pro ma è stato costretto al ritiro nella gara di sabato, il suo più grande rammarico è stato da subito per Thomas Krasonis che non ha potuto gareggiare nella sua EuroNascar 2 per i danni riportati dalla macchia. “Il coordinatore del team Stefano Bacci ed io siamo davvero dispiaciuti per le noie avute da Vladimiros e ora per l’impossibilità di Thomas di gareggiare, questi giovani ragazzi sono membri della famiglia di Academy Motosport sono come fratelli per noi e vorremmo sempre il meglio per loro, se lo meritano davvero.”

Dopo la delusione del ritiro nella gara di sabato dovuto a problemi meccanici, Vladimiros Tziortzis nella sua categoria, la EuroNascar 2 si è reso protagonista di una straordinaria rimonta nella gara di domenica, partito dalla diciassettesima posizione ha conquistato il terzo gradino del podio gestendo alla perfezione una gara che non ha risparmiato colpi di scena. “Una giornata magica quella di oggi, dopo i problemi di ieri con la frizione e le marce non credevo di poter raggiungere questo risultato, grazie al team che è riuscito a consegnarmi una macchina perfetta per la gara, punti importanti quelli conquistati oggi che mi permettono di rimanere al terzo posto nella classifica assoluta di categoria.” – ha commentato Tziorzis.

Weekend frustrante purtroppo per Thomas Krasonis che non ha potuto gareggiare sabato, e nella gara di domenica èdopo essere partito dalla ventunesima posizione e riuscendo a rimontare in tre giri fino al nono posto, è stato fermato da problemi al motore.

Partecipazione della giovane slovacca Michaela Dorcikova in questo weekend di gara con Academy Motosport / Alex Caffi Motosport con la Ford Mustang #1 che ha condotto due gare conquistando il secondo posto nel podio del Challenge Trophy. “ Grande emozione quella di essere tornata in questa competizione, due gare difficili come avete potuto vedere, ho sempre cercato di rimanere concentrata per evitare problemi come l’incidente nella curva uno della gara di oggi, ma lo sappiamo che qui è pura competizione.”.

Calendario Nascar Wheelen Series 2021: 15/16/05 Valencia (E) – 03/04/07 Brands Hatch (UK) – 05/29/08 Most (CZ) – 18//19/09 Rijeka (HR) – 09/10/10 Heusden Zolder(BE) – 30/31/10 Vallelunga (IT).