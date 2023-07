Tour de France Femminile: Vollering, Reusseur e Kopecki, il team Worx si prende tutto!

Foto © A.S.O. / Thomas Maheux

Pau, domenica 30 luglio 2023 – Il Team SD Worx ha completato il suo dominante Tour de France Femmes 2023 con un trionfo assoluto. Marlen Reusser ha conquistato la vittoria di tappa nell’ultima cronometro individuale di Pau, davanti a Demi Vollering, seconda di giornata ma vincitrice della Maillot Jaune dopo aver conquistato il Tourmalet sabato, e Lotte Kopecky, le cui prestazioni le hanno portato anche il secondo posto in classifica generale! Kasia Niewiadoma (Canyon//Sram Racing) ha fornito un’ottima prestazione ma è arrivata terza in classifica generale a causa dei secondi spezzati registrati nell’ITT. La scalatrice polacca conquista la maglia a pois, mentre Kopecky vince la maglia verde oltre al suo successo in classifica generale. Cedrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling Team) è il miglior giovane corridore e Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) è stato nominato il corridore più aggressivo della gara.

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE

1. Marlen Reusser (TEAM SD WORX) in 29’15”

2. Demi Vollering (TEAM SD WORX) +10″

3. Lotte Kopecky (TEAM SD WORX) +38”

Classifica Generale

1. Demi Vollering (TEAM SD WORX) in 25h17’35”

2. Lotte Kopecky (TEAM SD WORX) +3’03”

3. Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM RACING) st

CLASSIFICA MAGLIE

Maglia Gialla

Demi Vollering

(TEAM SD WORX)

Maglia Verde

Lotte Kopecky

(TEAM SD WORX)

Maglia a Pois

Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM RACING)

Maglia Bianca

Cedrine Kerbaol

(CERATIZIT – WNT PRO CYCLING TEAM)