Primo centro di Lamborghini Roma by DL Racing nel Super Trofeo

Al Nurburgring in gara 1 Badawy vince la classe Am dopo i tanti podi collezionati in precedenza, mentre in gara 2 il rookie egiziano è coinvolto in un contatto che lo costringe al ritiro. L’altra Huracan ST Evo2 del team conclude un difficile weekend in rimonta fino alla zona punti con Locanto-Ianniello

Nurburg (Germania). Al terzo tentativo, il round di metà campionato del Lamborghini Super Trofeo Europe segna al Nurburgring la prima vittoria della scuderia Lamborghini Roma by DL Racing nel prestigioso monomarca. Il successo è stato firmato dal giovanissimo Ibrahim Badawy, che al volante della Huracan ST Evo2 numero 62 del team sabato in gara 1 ha trionfato in classe Am al culmine di una brillante rimonta. Il risultato del rookie egiziano è un primo, fondamentale traguardo che suggella il lavoro e il grande impegno messo in campo dalla nuova compagine che da quest’anno vede in partnership Lamborghini Roma con la scuderia milanese diretta da Diego Locanto, team che fra l’altro vedeva i propri equipaggi all’esordio assoluto sul tecnico e impegnativo tracciato tedesco.

Lo stesso Badawi, che con il successo di gara 1 aveva preso la scia della leadership nella classifica di campionato, è poi stato davvero sfortunato in gara 2 domenica. Il 17enne pilota nordafricano, infatti, è rimasto incolpevolmente coinvolto in un contatto nelle fasi iniziali della corsa quando una vettura rivale lo ha centrato in pieno spedendolo fuoripista alla prima curva e costringendolo al ritiro. Un episodio che in ogni caso non cancella quanto di buono fatto vedere in pista e che semmai lo pone soltanto in credito con la fortuna in vista della seconda, cruciale metà di stagione.

Poco fortunato, ma in questo caso al venerdì, è stato anche l’inizio del weekend dell’altro equipaggio schierato da Lamborghini Roma by DL Racing, che ha visto in gara l’affiatata coppia Pro-Am composta dal 16enne rookie romano Riccardo Ianniello e proprio da Diego Locanto. Per loro solo due giri completati sulla Huracan numero 50 a causa di un guasto all’attuatore del cambio nelle libere 1. A mano a mano poi le cose hanno iniziato a funzionare e per entrambi si è registrato un crescendo nei tempi sul giro, fino a cogliere l’11esimo posto in gara 1 e a completare la rimonta in gara 2, terminata in top-10 e quindi in zona punti per il terzo appuntamento su tre. Ora la pausa estiva e ripresa delle sfide in quel di Valencia il 16-17 settembre.

Marco Santanocita, General Manager di Lamborghini Roma, ha dichiarato dopo il Nurburgring: “Sabato siamo stati grandi protagonisti in gara 1 e ancora una volta i nostri giovani esordienti si sono dimostrati all’altezza dell’impegno. Purtroppo in gara 2 Badawy si è dovuto ritirare non per colpa sua, però siamo ancora in corsa. I punti a disposizione sono tanti e noi ci crediamo sempre, soprattutto dopo questa prima vittoria. Siamo a metà stagione, la prima parte è stata decisamente positiva sia sotto il profilo prestazionale sia come squadra, grazie a un team molto coeso e che sta lavorando bene sotto ogni punto di vista. Si respira una bella atmosfera fra tutti noi e anche come scelte e strategie finora abbiamo brillato. Non dimentichiamo poi che siamo coinvolti in diversi campionati con diverse vetture, un 2023 denso di impegni, tra questi numerose nuove sfide come ad esempio proprio qui al Nurburgring, direi che finora le operazioni sono state condotte con professionalità e grande lucidità”.