Max Verstappen stravince il Gran Premio del Belgio. Secondo Perez , terzo Leclerc

Supremazia del campione del mondo con la Red Bull. Sfortunato Carlos Sainz , costretto al ritiro,

Max Verstappen vince il GP Belgio a Spa in rimonta dopo esser partito sesto, doppietta Red Bull con Perez 2°. Charles Leclerc chiude 3° il monegasco ha respinto gli attacchi di Lewis Hamilton e riportando la Ferrari sul podio. Gara sfortunata per Carlos Sainz costretto al ritiro per un grave danno alla sua SF-23 dopo l’incidente al via con la McLaren di Oscar Piastri.

L’ordine d’arrivo del GP del Belgio della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN Sergio PEREZ +22.305 Charles LECLERC +32.259 Lewis HAMILTON +49.671 Fernando ALONSO +56.184 George RUSSELL +63.101 Lando NORRIS +73.719 Esteban OCON +74.719 Lance STROLL +79.340 Yuki TSUNODA +80.221 Pierre GASLY +83.084 Valtteri BOTTAS +85.191 Guanyu ZHOU +95.441 Alexander ALBON +96.184 Kevin MAGNUSSEN +101.754 Daniel RICCIARDO +103.071 Logan SARGEANT +104.476 Nico HULKENBERG +110.450 Carlos SAINZ (ritirato) Oscar PIASTRI (ritirato)

La classifica piloti della F1 2023 aggiornata dopo la gara di oggi

Max Verstappen (Red Bull) 314 punti Sergio Perez (Red Bull) 189 Fernando Alonso (Aston Martin) 149 Lewis Hamilton (Mercedes) 148 Charles Leclerc (Ferrari) 99 George Russell (Mercedes) 99 Carlos Sainz (Ferrari) 92 Lando Norris (McLaren) 69 Lance Stroll (Aston Martin) 47 Esteban Ocon (Alpine) 35 Oscar Piastri (McLaren) 34 Pierre Gasly (Alpine) 22 Alexander Albon (Williams) 11 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3 Kevin Magnussen (Haas) 2 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

La classifica costruttori del Mondiale di Formula 1 2023 dopo la gara di Spa

Red Bull 503 punti Mercedes 247 Aston Martin 196 Ferrari 191 McLaren 103 Alpine 57 Haas 11 Williams 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 3

