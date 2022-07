Tour de France Donne: impresa di van Vleuten , tappa e nuova maglia gialla

foto – ©A.S.O. /Fabien Boukla

Le Markstein Fellering, sabato 30 luglio 2022 – Annemiek van Vleuten (Movistar Team Women) ha sfoderata una tappa perfetta offrendo un fantastico spettacolo personale nellla tappa 7 del Tour de France Femmes con Zwift che ha portato le atlete sulle montagne dei Vosgi.

C’erano tre salite cat-1 da superare sulla strada per arrivare a Le Markstein, e la climber olandese si è messa in movimento non appena ha raggiunto le prime salite del Petit Ballon.

Ha poi staccato Demi Vollering (Team SD Worx) sulla salita successiva del Col du Platzerwasel, per andare in solitaria a 62 km dal traguardo.

Ha coronato la sua corsa dominando la tappa con un’altra forte salita, su Grand Ballon, per aprire grandi brecce e prendere la Maillot Jaune dalla sua connazionale Marianne Vos (Team Jumbo Visma). Van Vleuten dovrà difendere la leadership sulla strada per La Super Planche des Belles Filles, dove domenica sarà incoronata la vincitrice del Tour.

Arrivo tappa

1. Annemiek van Vleuten (Movistar Team Women) in 3h47’02”

2. Demi Vollering (Team SD Worx) +3’26”

3. Cecilie Ludwig (FDJ Suez Futuroscope) +5’16”

Classifica generale

1. Annemiek van Vleuten (Movistar Team Women) in 23h18’31”

2. Demi Vollering (Team SD Worx) +3’14”

3. Katarzyna Niewiadoma (Canyon // SRAM Racing) +4’33”

Classifica maglie

Gialla

Annemiek van Vleuten (Movistar Team Donne)

Verde

Marianne Vos

(Team Jumbo Visma)

Pois

Demi Vollering

(Team SD Worx)

Bianca

Shirin van Anrooij

(Trek – Segafredo)