Calcio – Amichevoli. Tutte sconfitte le squadre italiane

Sono arrivate quattro sconfitte dalle quattro squadre della Serie A scese in campo venerdì 29 luglio per le amichevoli

NEWCASTLE-ATALANTA 1-0

37′ rig. Wood

IL TABELLINO

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Burn, Targett: S. Longstaff, Anderson, Almiron; Murphy (83′ M. Longstaff), Wood (90′ Stephenson), Fraser (90′ Bondswell). All. Howe

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello (64′ Musso), Toloi (64′ Djimsiti), Scalvini, (78′ Ruggeri) Okoli, Zortea (64′ Hateboer), De Roon, Koopmeiners (64′ Freuler), Maehle (78′ Malinovskiy); Ederson (64′ Pasalic), Muriel (78′ Boga); Zapata (78′ Lammers). All. Gasperini

UDINESE-CHELSEA 1-3

20′ Kanté (C), 27′ Sterling (C), 42′ Deulofeu (U), 90′ Mount (C)

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Benkovic, Bijol (68′ Nuytinck), Masina; Soppy, Pereyra, Walace (84′ Lovric), Makengo (84′ Nestorovski), Udogie (86′ Ebosele); Success, Deulofeu (46′ Samardzic). All. Sottil

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly (72′ Vale); James (72′ Emerson), Kante, Jorginho (84′ Gilmour), Alonso; Mount, Sterling (84′ Kenedy); Havertz (72′ Hudson-Odoi). All. Tuchel

TWENTE-BOLOGNA 4-1

2’ Rots (T), 32’ Brenet (T), 36’ Vlap (T), 45’ Soumaoro (B), 45’+2 Smal (T)

IL TABELLINO

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers (81’ Bruns), Pleguezuelo, Smal; Zerrouki (86’ Cleonise), Sadilek (63’ Kjolo); Rots (63’ Tzolis), Vlap (74’ Ugalde), Misidjan (63’ Cerny); Van Wolfswinkel (74’ Steijn). All. Jans

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro (89’ Motolese), Medel (89’ Amey), Bonifazi (83’ Raimondo); De Silvestri (68’ Mbaye), Aebischer (89’ Urbanski), Dominguez (63’ Ferguson), Cambiaso (63’ Lykogiannis); Orsolini (63’ Soriano), Vignato (63’ Barrow); Arnautovic (63’ Sansone). All. Mihajlovic

PARMA-LECCE 1-0

50′ Mihaila

TABELLINO

PARMA (4-3-3): Chichinzolla; Del Prato (56′ Coulibaly), Valenti (73′ Circati), Romagnoli (90′ Balogh), Oosterwolde; Estevez (90′ Buayi-Kiala), Bernabè (56′ Man Dennis), Juric (66′ Sohm); Vazquez (73′ Camara) , Benedyczak (56′ Tutino), Mihaila (66′ Bonny). All. Pecchia

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto (46′ Gendrey), Calabresi (81′ Ciucci), Dermaku (76′ Tuia), Frabotta (46′ Gallo); Askildsen (46′ Bistrovic), Berisha (66′ Hjulmand), Gonzalez (46′ Helgason); Listkowski (81′ Blin), Ceesay (76′ Voelkerling Persson), Di Mariano (46′ Rodriguez). All. Baroni