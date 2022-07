Auguri Fernando , Buon Compleanno!

Auguri a Fernando Alonso Díaz , oggi il due volte campione del Mondo comnpie 41 anni.

In attività in Formula 1 con la Alpine. In carriera si è laureato due volte campione del mondo di Formula 1 (2005 e 2006) con la scuderia Renault e ha trionfato, inoltre, a Le Mans 2018, 2019 e Daytona 2019.

Soprannominato Magic Alonso e El Nano,oltre ad essere il pilota spagnolo di maggior successo,[ ha detenuto il record di più giovane vincitore di un Campionato mondiale di Formula 1, conseguito al termine della stagione 2005, e quello di più giovane bi-campione del mondo di categoria.

Con la stagione 2007 è divenuto il secondo pilota, dopo Michael Schumacher, ad aver ottenuto un punteggio superiore a 100 punti nel campionato mondiale per tre stagioni consecutive. Nel 2014, in seguito al suo addio alla Ferrari, è risultato essere il pilota con più punti conquistati (1190) nella storia della scuderia, superato successivamente da Sebastian Vettel (1321).Oltre al campionato di Formula 1 e alle gare di durata, Alonso ha partecipato ad altre gare di grande rilevanza, come tre edizioni della 500 Miglia di Indianapolis e ad un Rally di Dakar. Alonso è anche ambasciatore UNICEF,[6] nonché un dirigente della Grand Prix Drivers’ Association.[7]

È considerato da parte della stampa, da parte dei tifosi e colleghi piloti , nonché dagli esperti come uno dei più grandi talenti di sempre nelle corse automobilistiche.

Il 14 agosto 2018 annuncia tramite un videoclip caricato su Instagram il suo ritiro dal campionato di Formula 1 per la fine della stagione, salvo poi rientrare nel circus a partire dalla stagione 2021 alla guida della Alpine; è il primo spagnolo ad aver vinto un GP di Formula 1 e l’unico spagnolo campione del mondo della massima categoria.