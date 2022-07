Ecco i calciatori su cui puntare per i pronostici di Serie A 2022 – 2023

Le quote serie A sono un pendolo che oscilla tra Fantacalcio e migliori giocatori in rosa di un club. Ecco quali sono i calciatori su cui puntare per pronostici e fantacalcio.

I portieri più forti

Il portiere che nell’ultima stagione ha subito meno gol è stato il Campione d’Italia Maignan del Milan, la difesa dei Diavoli ha preso 31 gol in 38 gare.

Anche il reparto offensivo del Napoli è stato il migliore del campionato, infatti, ha subito gli stessi gol dei Rossoneri con la differenza che in porta c’è stata la staffetta Ospina – Meret. Anche Handanovic e Szczesny rappresentano ottime soluzioni per i pronostici.

Difensori su cui puntare per i pronostici

Uno dei difensori che quest’anno potrebbe andare all’Inter è Bremer, calciatore con il vizio del gol e la mania dell’assist, che nella rosa Nerazzurra potrebbe migliorare ulteriormente i bonus.

Il difensore colombiano della Juventus Cuadrado, è stato il motore della squadra per tutta la scorsa stagione, un jolly capace di giocare sia in difesa che come centrocampista avanzato dietro le punte o attaccante laterale, infatti in 33 gare ha realizzato 4 reti e 3 assist. Unica pecca sono i 9 cartellini gialli ma il numero 11 Bianconero è sempre un ottimo pronostico.

I difensori di prima fascia che segnano tanto e regalano bonus e belle quote, sono Dumfries dell’Inter (5 reti), Theo Hernandez del Milan, Lazzari della Lazio, Molina dell’Udinese e Zappacosta dell’Atalanta.

Centrocampisti con il vizio del gol

Per scegliere i centrocampisti giusti, che si tratti di Fantacalcio o pronostici, è fondamentale dare un’occhiata ai rigoristi che sicuramente presentano qualche chance in più di segnare.

Per questa categoria i migliori sono Bajrami dell’Empoli, Bonaventura della Fiorentina, Calhanoglu dell’Inter, Candreva della Sampdoria, Kessie del Milan e Lorenzo Pellegrini della Roma.

Da tenere sott’occhio per gol e assist ci sono anche Chiesa, Barella, Malinovskyi, Milinkovic Savic, Pasalic, Perisic, Zaccagni, Zaniolo, Tonali, Ruiz e Zielinski, tutti calciatori di prima fascia per rapporto qualità/quota – gol/media voto.

Attaccanti su cui puntare per la Serie A 2022 – 2023

Azzeccare l’attaccante giusto al Fantacalcio è sempre complicato quanto pronosticarlo, in ogni gara bisogna tenere presenti tutti i fattori, persino il calendario delle gare potrebbe fare la differenza. Quest’anno i candidati alla vittoria della classifica marcatori sono sicuramente Immobile, Lautaro Martinez, Abraham, Simeone e Osimhen, salvo sorprese, per esempio CR7 che viene acquistato dalla Roma.

Per quanto riguarda Vlahovic, questo calciatore rimane una vera incognita. Il serbo ha tutte le carte in regola per diventare il miglior attaccante di Serie A ma la modalità di gioco a corto muso di Max Allegri unita ai problemi di quadratura tattica della Juve, potrebbero diventare un macigno troppo pesante, capace di trascinare in fondo al mare in tempesta anche il numero 7 Bianconero.

Gli altri attaccanti da valutare per le scommesse vincenti Serie A 2022 perché forniscono molti bonus e segnano tanto sono Berardi, Leao, Felipe Anderson, Dzeko e Caprari.