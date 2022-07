Antonio Urso eletto Nuovo Segretario Generale della IWF

“Sono pronto a lavorare” dice il N°1 Fipe, con cui si apre una nuova pagina della Pesistica Mondiale

Il Presidente FIPE, Antonio Urso, è stato eletto Segretario Generale e Tesoriere della Federazione Internazionale di Pesistica Olimpica, la IWF. Nelle votazioni on line avvenute nel pomeriggio, Urso ha ricevuto 64 voti, uno in più del peruviano José Carlos Quinones che sabato scorso, in una votazione poi annullata a causa di irregolarità, era stato inizialmente eletto.

“Abbiamo aspettato 12 anni, ma io sono una persona paziente” dice sorridendo Antonio Urso, che è stato subito raggiunto dalla telefonata di congratulazioni del Presidente del CONI Giovanni Malagò: “Gli ho detto che avrò bisogno di lui” dice Urso, facendo ovviamente riferimento al travagliato percorso della IWF in ambito CIO e all’ultimatum ricevuto da Bach. Con questa elezione si apre una nuova pagina della Pesistica Mondiale: “Sono pronto a lavorare per il futuro della Pesistica Olimpica, ‘It’ the new way’” ha continuato Urso, che si è immediatamente messo in contatto con il Presidente IWF Jalood, che ha confermato la sua carica durante le elezioni di Tirana del week end: “Il fatto di aver avuto 64 voti significa che, oggi, più della metà della IWF vuole cambiare, il che è una forza importantissima. Sono consapevole che dobbiamo metterci sotto a lavorare e a lottare se vogliamo risanare questa Federazione, ora l’importante è lavorare e su questo ci siamo trovati entrambi d’accordo. Ce la dobbiamo mettere tutta”

Una notizia che carica gli Azzurri, da domani protagonisti a Orano per i Giochi del Mediterraneo. A segnare l’esordio per l’Italia sarà la Campionessa Europea in carica, Giulia Imperio, che alle 11.00 ora italiana, salirà in pedana nella categoria 49 kg.