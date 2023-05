Serie B semifinale andata playoff. Südtirol-Bari 1-0 decide Rover al92′

Il Südtirol si aggiudica la orima semifinale dei playoff di Serie B, batte il Bari in pieno recupero 1-0

Primo tempo scialbo senza emozioni con gli altoatesini che fanno la partitata ma trovano pochi spazi.

Nella ripresa il match diventa più vivo : Cheddira ci prova in spaccata, mentre Mazzocchi spreca da centro area. Al 92’ arriva il colpo vincente di Rover:Casiraghi scappa sulla fascia e mette un cross perfetto per l’inserimento di Rover, che fa 1-0. Ritorno, in programma venerdì prossimo al San Nicola.