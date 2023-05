Roland Garros: bene Sinner e Fognini. Eliminati Cobolli e Cecchinato

Nel torneo parigino , successi per Jannil Sinner , Fabio Fognini. Eliminati Coboli e Cecchinato. In campo femminile Martyina Trevisan saluta il torneo eliminata dala Svitolina , Vittoria della Cocciaretto che batte la Kvitova.

I Risultati

Sinner- Müller (6-1, 6-4, 6-1)

Fognini – Auger-Aliassime, (6-4, 6-4, 6-3)

Cobolli– Alcaraz (6-0, 6-2, 7-5)

Cecchinato– Luca van Assche (6-1, 6-1, 6-3)

Novak Djokovic al primo turno batte Aleksandar Kovacevic in tre set 6-3, 6-2, 7-6. Per il serbo ora ci sarà la sfida con l’ungherese Fucsovics.

Vittoria di Cameron Norrie contro Benoit Paire con il punteggio di 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4. Il prossimo avversario dell’inglese sarà un altro francese, Pouille.

Festeggia anche Frances Tiafoe, vincente contro Filip Krajinovic in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Al prossimo turno, sfida con il russo Karatsev.

Vince anche Alex de Minaur, che batte Ilja Ivashka in quattro set 6-1, 5-7, 6-1, 6-3. Nel prossimo turno turno affronterà l’argentino Etcheverry.

Esulta Roberto Bautista Agut, che elimina Wu Yibing 3-0 con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-1. Prossima sfida contro il peruviano Varillas.

Vince Borna Coric, che batte in quattro set Federico Coria con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3, 6-3. Per Coric ora ci sarà un altro argentino, Cachin, vittorioso contro Thiem.

Risultati TABELLONE FEMMINILE

Martina Trevisan, sconfitta in due set (6-2, 6-2) da Elina Svitolina.

Vince in due set Elisabetta Cocciaretto, che batte Petra Kvitova 6-3, 6-4.

Vittoria in tre set per Caroline Garcia, che batte Wang Xiyu in tre set 7-6, 4-6, 6-4. Al prossimo turno per la francese ci sarà la sfida con la russa Blinkova.

Perde clamorosamente Belinda Bencic, che viene eliminata in tre set da Elina Avanesyan con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4, che ora affronterà la francese Jeanjean.

Netta vittoria per Sloane Stephens, che batte in due set (6-0, 6-4) Karolina Pliskova. Stephens nel prossimo turno troverà la russa Gracheva.

Tutto facile per Beatriz Haddad Maia, che vince in due set 6-0, 6-1 contro Tatjana Maria. Ora per Haddad Maia ci sarà la sfida con la russa Shnaider.

Vittoria a sorpresa per Anna Schmiedlova, che batte la numero 11 del mondo Veronika Kudermetova in due set con il punteggio di 6-3, 6-1. La serba passa il turno e si regala la sfida con la spagnola Bolsova Zadoinov.