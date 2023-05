Ranking definitivo in CIF9 con qualche sorpresa. Trappers a segno contro i Roosters in seconda divisione

Importante “scossone” in CIF9, dove la sconfitta di Eagles United Palermo e Legio XIII Roma ridisegna i vertici del ranking nazionale. In Seconda Divisione, non sbagliano i Trappers che battono i Roosters e si apprestano al big match contro le Aquile per chiudere la stagione regolare.

Pronostici della vigilia rispettati in Seconda Divisione, dove i Trappers Cecina riescono a tenere a bada i Roosters Romagna e a portare a casa la sesta vittoria stagionale, quando manca solo il big match della prossima settimana contro le Aquile Ferrara per stabilire la classifica del Girone C. Bella partita quella giocata a Cecina, con le squadre che hanno dato spettacolo e i Roosters sempre in gara, fino al fischio finale, malgrado il punteggio sembri suggerire altro. Passati in vantaggio per primi con una ricezione di Redditi su passaggio di Giuntoni, i Trappers non sono riusciti a convertire il TD e il primo quarto di gioco si è chiuso con le difese a farla da padrone e un 6 a 0 che rende onore alla resistenza degli emiliani. Ancora tanto equilibrio nel secondo quarto, con un TD (e annessa trasformazione da due punti) a testa a tenere in partita i Roosters e in allerta i Trappers. E’ la terza frazione di gioco a fare la differenza, con il doppio vantaggio dei toscani grazie a due TD pass di Giuntoni per Mibelli (entrambi non trasformati) che spostano l’inerzia della partita e a nulla è valso il veemente tentativo di rimonta dei Roosters nell’ultimo quarto di gioco, a segno con altri due bellissimi TD “aerei” ad infiammare il pubblico sugli spalti. Trappers, dunque, che si apprestano ad affrontare la capolista del girone nel migliore dei modi: per scavalcarli servirà vincere con più di 22 punti di vantaggio e questa, sulla carta, pare una vera e propria impresa…

Chiusa la stagione regolare in CIF9 e risultati inattesi che cambiano radicalmente il volto della classifica nazionale. Perdono contemporaneamenteimbattibilità e primato in classifica, sia Eagles United Palermo (battuti dagli Elephants Catania con un secco 26 a 0) e Legio XIII Roma (caduti sul campo degli Angels Pesaro, che vincono 34 a 15), scivolano al 7° e 8° posto del ranking e saranno costretti a giocare la prima partita di Playoff lontani da casa. Chi non ha sbagliato, invece, sono i Cavaliers Castelfranco, capaci di rifilare 42 punti in trasferta ai Leoni Basiliano per la sesta vittoria consecutiva, così come i Bengals Brescia, che fanno 52 a 8 in casa degli Hammers Monza Brianza. Il ranking, al termine della stagione regolare, è dunque il seguente:

#1 Cavaliers Castelfranco

#2 Bengals Brescia

#3 Blue Storms Busto Arsizio

#4 Elephants Catania

#5 Angels Pesaro

#6 Rams Milano

#7 Eagles United Palermo

#8 Legio XIII Roma

#9 Thunders Trento

#10 Honey Badgers Formigine

#12 Leoni Basiliano

Da questo momento, dunque, le 12 squadre saranno suddivise in due Conference, la Nord e la Sud, che si giocheranno Playoff “interni” fino a decretare le contendenti del prossimo Nine Bowl, la finalissima del Campionato Italiano a 9 Giocatori.

North Conference South Conference #1 Cavaliers Castelfranco #2 Bengals Brescia #3 Blue Storms Busto Arsizio #4 Rams Milano #5 Thunders Trento #6 Leoni Basiliano #1 Elephants Catania #2 Angels Pesaro #3 Eagles United Palermo #4 Legio XIII Roma #5 Honey Badgers Formigine #6 Pretoriani Roma

Adesso una settimana di riposo per il CIF9. Si ripartirà con il turno di Wild Card il 10 e 11 giugno.

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 13

Trappers Cecina vs Roosters Romagna 40-20

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI – Week 13

Leoni Basiliano vs Cavaliers Castelfranco 7-42

Muli Trieste vs Sentinels Isonzo 3-23

Hammers MB vs Bengals Brescia 8-52

Elephants Catania vs Eagles United Palermo 26-0

Giants Bolzano vs Thunders Trento 0-8

Braves Bologna vs Ravens Imola 6-0

Angels Pesaro vs Legio XIII Roma 34-15

