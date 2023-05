Le scelte di Roberto Mancini per le Final Four di Nations League

il ct della nazionale Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati dell’Italia per le Final Four di Nations League. Qualche sorpresa e diverse conferme nelle scelte del ct: prima convocazione ufficiale per Federico Baschirotto, mentre si rivedono Manuel Locatelli, Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo. Tra gli esclusi eccellenti Sandro Tonali e Giorgio Scalvini, che sono stati lasciati a disposizione del ct Nicolato per disputare l’Europeo Under 21. Non sono presenti neanche calciatori di Inter e Fiorentina, impegnate nelle finali di Champions e Conference League. Prima della semifinale con la Spagna di giovedì 15 giugno Mancini dovrà inoltre “tagliare” 3 dei 26 convocati.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

* in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l’arrivo in ritiro.