Skorpions, Pirates, Giaguari & Lions in semifinale!

Il campo ha parlato: saranno Skorpions Varese, Pirates Savona, Giaguari Torino e Lions Bergamo ad accedere alle semifinali di Seconda Divisione, sognando un posto al XXVIII Silver Bowl. Battuti Saints Padova, Aquile Ferrara, Reapers Torino e Daemons Cernusco.(foto:Pirates vs Aquile)

La strada verso il XXVIII Silver Bowl del 25 giugno a Milano è stata tracciata e, dopo i risultati del weekend, si fa sempre più avvincente. Gli Skorpions Varese hanno ancora una volta mostrato i muscoli, battendo come da pronostico e senza faticare più di tanto i Saints Padova (42 a 6) davanti al pubblico amico dello Stadio Ossola di Varese, grazie ad un passing game a dir poco spumeggiante diretto da Riccardo Crosta e ad una difesa che ha avuto in Nicholas Principi un autorevole direttore d’orchestra.

Decisamente più sorprendente la schiacciante supremazia dei Pirates Savona sulle Aquile Ferrara: il 43 a 0 con il quale si è chiusa la partita ha stupito tutto gli appassionati e per tante ragioni, a partire dal fatto che i Pirates sono solo alla seconda stagione nel Campionato di Seconda Divisione, alla quale hanno fatto ritorno nel 2021 dopo lunghi anni di militanza in CIF9, e per la prima volta nella loro lunga storia approdano ai playoff. Dalle giovani Aquile ci si aspettava probabilmente qualcosa di più, ma le tante partite giocate consecutivamente nell’ultimo mese e mezzo, le assenze per infortunio e i tanti errori commessi domenica sul campo dei liguri hanno fatto pagare ai ducali pesante dazio. La crescita esponenziale dei Pirates, che forse nessuno si aspettava ad inizio stagione, li proietta ora in una dimensione totalmente diversa, verso una semifinale difficilissima contro gli Skorpions ma dove credere nell’ennesimo miracolo stagionale, a questo punto, è lecito!

Sarà ‘sfida felina’, invece nella seconda semifinale, grazie alle vittorie dei Giaguari Torino sui Reapers Torino e dei Lions Bergamo sui Daemons Cernusco. Qui, però, non è stato affatto semplice, per nessuna delle due neo-semifinaliste. Chi si aspettava una vittoria a mani basse dei Giaguari nell’ennesimo derby torinese, infatti, si è dovuto ricredere, con i Giaguari sotto per 10 a 0 nel primo quarto di gioco e i Reapers a far vedere letteralmente i sorci verdi alla difesa giallo-nera. Cambio di passo, però, già nel secondo quarto e Giaguari che rimontano e superano con gli interessi gli avversari, chiudendo all’half time in vantaggio per 21 a 10.

Nella ripresa, 15 i punti seganti lato Giaguari, 12 quelli lato Reapers, pochi per tentare uno storico sorpasso, abbastanza per chiudere la stagione a testa altissima e pensare al futuro con occhi nuovi. Per i Giaguari, vittoria meritata e lezione imparata: chi abbassa la guardia, rischia di pagarla cara e da ora in avanti, ogni errore potrebbe essere fatale.

Molta fatica anche per i Lions Bergamo, partiti subito in quarta contro i Daemons Cernusco che, alla fine del terzo quarto, erano sotto 29 a 0. Troppo per riprendere la partita, malgrado i 21 punti messi a segno dai Daemons nell’ultimo quarto e con i Lions ormai attaccati alla giugulare. La semifinale Giaguari vs Lions riporta ai fasti di un tempo, una sfida tra due franchigie storiche del nostro football e alla quale non vediamo l’ora di assistere!

Risultati:

QUARTI DI FINALE – Campionato Seconda Divisione

Skorpions Varese vs Saints Padova 42-6

Pirates Savona vs Aquile Ferrara 43-0

Giaguari Torino vs Reapers Torino 36-22

Lions Bergamo vs Daemons Cernusco sul Naviglio 36-21

Ph. Credits: @Angelo Ciani