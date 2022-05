Rolland Garros: Sinner si ritira per infortunio

L’azzurro si ritira dal Roland Garros a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro: niente bis dei quarti di finale del 2020, con l’altoatesino che lascia il campo contro Andrey Rublev che accede ai quarti sul risultato di 6-1, 4-6, 0-2 a favore del russo. In campo femminile eleminata anche di Camila Giorgi. Sorpresa per l’eliminazione di Daniil Medvedev e di Stefanos Tsitsipas, sconfitti rispettivamente da Cilic e Rune.

Sorpresa per l’liminazione di Stefano Tsitsipas. Il tennista greco, numero 4 al mondo, vede interrompere la propria avventura a Parigi dopo avere perso in quattro set contro il danese Holger Vitus Nodskov Rune: 7-5, 3-6, 6-3, 6-4 a favore dello scandinavo, che ora vuole sognare in grande. Bene invece Caspar Ruud, il quale si sbarazza di Hubert Hurkacz 6-2, 6-3, 3-6, 6-3 e vola così pure lui tra i primi 8 dello Slam francese.

Se l’eliminazione di Tsitsipas fa rumore , ancora più fragorosa e quell di Daniil Medvedev contro Marin Cilic. Per quanto ci sia stato sempre un rapporto d’amore e d’odio con la terra rossa, il russo viene letteralmente steso dal croato: il match finisce addirittura in tre rapidi set, con il punteggio finale che dice 6-2, 6-3, 6-2 contro il numero 2 del mondo. Un risultato che sa di umiliazione per Medvedev. La sessione serale dello Chatrier si chiude quindi con un tonfo rumoroso. Ai quarti di finale Cilic affronterà Rublev.

TABELLONE FEMMINILE

Camila Giorgi , cede nettamente a Daria Kasatkina 6-2, 62.

Rimane in corsa Martina Trevisan, che sfiderà la canadese Leylah Annie Fernandez nei quarti di finale del secondo Slam dell’anno.

Per quanto riguarda le altre partite, ai quarti di finale dello Slam francese volano le ultime tre tenniste. Veronika Kudermetova sconfigge Madison Keys 1-6, 6-3, 6-1 e affronterà al quinto turno proprio Kasatkina. L’altro abbinamento, che completa così il quadro delle prime otto di questa edizione del torneo, sarà Jessica Pegula vs. Iga Swiatek: la prima stende Irina Begu in rimonta (4-6. 6-2, 6-3) mentre la polacca ha la meglio contro Qinwen Zheng sempre in tre set e sempre ribaltando la situazione: 6(5)-7, 6-0, 6-2 il risultato finale.

