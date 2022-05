Oro e argento al femminile:così la Kombat Academy conquista la Svezia

Un’altra importante vittoria all’estero per la palestra di Vimodrone che sale sul podio al torneo internazionale “The Golden Girl Championship” con le pugili Federica Elli e Alice Cantore . Foto:-il coach-Alessandro Balzari con-le pugili Federica Elli e AliceCantore

La Kombat Academy fa incetta di medaglie internazionali.Dopo il recente successo in Danimarca, la palestra di Vimodrone trionfa anche in Svezia: a salire sul podio del prestigioso torneo femminile “The Golden Girl Championship”, che si è disputato nella cittadina di Borås dal 27 al 29 maggio, sono le due giovani pugili Federica Elli e Alice Cantore.

Al suo debutto oltralpe, Federica Elli, dopo aver sconfitto un’atleta islandese in semifinale, ha incrociato i guantoni con un’ucraina, vincendo una finale ricca di adrenalina con decisione unanime da parte dei giudici e diventando così campionessa per la qualifica Junior categoria 54 kg.

Federica Eli

Degno di nota anche il meritato argento della diciottenne Alice Cantore, divenuta vice campionessa per la qualifica Junior categoria 70 kg dopo esser salita sul ring con grinta e determinazione, aggiudicandosi prima i quarti di finale con un KO tecnico contro un’atleta di casa, poi, ai punti, la semifinale contro una ragazza islandese. Durante la finale, nonostante un colpo da conteggio inferto alla sua avversaria nel corso del secondo round, la giuria, con verdetto non unanime, ha consegnato la vittoria alla pugile svedese.

Alice Cantore



È stato un esordio in grande stile per la Kombat Academy che, per la prima volta, ha preso parte a questo torneo internazionale di alto livello. “Ci portiamo a casa un’esperienza sicuramente memorabile. Queste due bellissime medaglie ci riempiono d’orgoglio e ci ripagano di tutto il lavoro fatto – commenta Alessandro Balzari, tecnico responsabile di pugilato presso la Kombat Academy -. Dopo la notevole prova ai campionati italiani, Federica ha gareggiato per la prima volta in campo internazionale ed è salita sul gradino più alto del podio. Alice, invece, forte del successo in Danimarca il mese scorso, ha dato prova di un coraggio e una volontà non comuni che, insieme alle sue doti pugilistiche, l’hanno resa degna di nota agli occhi di molti team stranieri che si sono congratulati con lei.”

“The Golden Girl Championship” è un torneo femminile che si tiene ogni anno in Svezia. Nato nel 2009 sotto il nome di “The Golden Girl Box Cup”, l’evento richiama atlete agoniste di tutte le categorie di peso provenienti da ogni parte del mondo. L’edizione 2022 ha visto la partecipazione di circa 400 atlete e 30 nazioni.