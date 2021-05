Jason Dupasquier è deceduto

La notizia che getta nel piùgrandse doloro tutto gli appassionati di motociclismo e dello Sport in generale. Jason Dupasquier non ce l’ha fatta. Il pilota classe 2001 è deceduto in seguito alle ferite riportate ieri nell’incidente di qualifica Moto3.

Riportiamo la nota di FIM, l’IRTA, la MSMA e la Dorna Sports.

“A seguito di un grave incidente nella sessione di qualifica 2 Moto3 al Gran Premio d’Italia Oakley, è con grande tristezza che riportiamo la scomparsa del pilota Moto3 Jason Dupasquier.

Dupasquier è stato coinvolto in un incidente con diversi tra la curva 9 e la curva 10, con la sessione fermata dalla bandiera rossa. Sul posto sono giunti immediatamente i mezzi di intervento medico della FIM e il pilota svizzero è stato soccorso in pista prima di essere trasferito in elicottero sanitario, in condizioni stabili, all’ospedale Careggi di Firenze.

Nonostante i migliori sforzi del personale medico del circuito e di tutti coloro che hanno successivamente assistito il pilota svizzero, l’ospedale ha annunciato che Dupasquier è tristemente deceduto per le ferite riportate.