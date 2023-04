Ivan Juric mastica amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanra.

Il tecnico granata ai microfoni di Sky Sport. “La squadra ha fatto una grande partita, è mancata solo un po’ di furbizia. I ragazzi però oggi sono stati straordinari e non si sono scomposti dopo il gol su cross praticamente – ha spiegato l’allenatore del Torino -. Dispiace per il risultato, secondo me sono splendidi per quello che stanno facendo quest’anno e per come giocano”.