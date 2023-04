Sprint GT Touring Challenge – Open Navarra: l’Audi R13 DTM è una sensazione!

A vincere tutto è stata la vettura invitata a prendere parte al meeting spagnolo dello Sprint GT Touring Challenge, l'Audi R13 DTM guidata dal suo proprietario Eric Debard e dal suo compagno di squadra Edouard Cauhaupé, con il supporto tecnico del team Racetivity. La potenza e l'agilità di questa singolare vettura, guidata all'epoca da Martin Tomczyk nel campionato DTM, hanno logicamente fatto la differenza, in particolare durante le qualifiche con una doppia pole per il duo iscritto al vessillo Racetivity. Edouard Cauhaupé, durante il primo confronto, ed Eric Debard nel secondo, hanno rispettivamente vinto i loro 25 minuti di gara, prima di offrirsi una vittoria congiunta durante la cosiddetta corsa "lunga" di 50 minuti. Questo successo non deve mettere in ombra la prestazione di Alfredo Hernandez che, al volante della Lamborghini Super Trofeo n°77 del BDR Competition Grupo Prom, è stato il migliore degli "altri". Il pilota messicano, che ha esordito al volante della monoposto solo con poche gare nel 2022, ha confermato la sua progressione con tre secondi posti in classifica generale, ma soprattutto tre vittorie di fila nella categoria UGT3A2. Per quanto riguarda i protagonisti della categoria Porsche Cup, Maxime Mainguy ha soffiato caldo e freddo, visto che dopo aver volato in Q1, ha perso, così come il suo compagno di squadra Christophe Guerin in Q2, il beneficio dell'esercizio a seguito di una non conformità tecnica (non -rispetto del peso minimo). Nonostante ciò, il campione in carica della categoria è riuscito a risalire fino al 3° posto nella classifica generale di gara 1 ea trionfare nella Porsche Cup. Il suo compagno di squadra è salito sul secondo gradino del podio in gara 2, oltre che nella gara lunga. È stato Jérémy Faligand, sulla Porsche 911 GT3 R tipo 992 n°48 del Seb Lajoux Racing, ad aggiudicarsi il bottino in gara 2 e 3. Nella categoria UGT3B, la Ferrari 488 Challenge n°33 della Scuderia Ravetto & Ruberti (SR&R), guidata dal duo italiano formato da Edoardo Barbolini e Francesco Atzori, ha vinto tutte e tre le gare. Nonostante la dura concorrenza dei piloti SpeedCar in UGTC4A, è stato Gregory Launier a vincere tre volte la categoria in Spagna, al volante della BMW M4 GT4 n°17/ROSEL Racing.

