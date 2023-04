Serie A – Torino – Atalana 1-2. Decide Zapata

Nella 32esima giornata di Serie A, l’Atalanta, batte il Torino 2-1.

La Dea sbanca a Torino e mette una seria candidatuira per un posto in Champions League.La squadra di gasperini passa in vantaggio al (34′): Zappacosta si defila lungo la fascia , entra in area supera Lazaro e di sinistro rasoterra con la complicità di Milinkovic fa 1-0.

Si va al riposo con l’Atalanta in vantaggio.

Nella ripresa al 75’ il tiro dalla distanza di Miranchuk trova il riflesso di Sportiello, che non può nulla sulla ribattuta vincente di Sanabria. La reazione atalantina è immediata: prima ci prova Ederson da fuori, poi è ancora Zappacosta a concludere con potenza ma centralmente dal limite dell’area. All’88’ però il risultato cambia ancora: Zapata recupera palla defilato sulla sinistra, entra in area superando un difensore e batte di potenza Milinkovic-Savic sul palo lontano. Vince quindi l’Atalanta 2-1, che sale a 55 punti e si porta a -2 dal quarto posto. Rimane fermo a 42 invece il Torino.

IL TABELLINO

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji , Schuurs , Buongiorno ; Lazaro (41’ st Singo ), Linetty (17’ st Ricci ), Ilic , Rodriguez (17’ st Vojvoda ); Miranchuk, Karamoh (1’ st Vlasic ); Sanabria (43’ st Pellegri sv). A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Singo, Gineitis, Adopo, Bayeye, Seck. All. Juric

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello ; Toloi , Djimsiti , Scalvini(20’ st Palomino ); Zappacosta , De Roon , Ederson 6 (35’ st Muriel ), Maehle ; Koopmeiners , Pasalic (7’ st Boga ); Hojlund (7’ st Zapata ). A disp. Musso, Rossi, Bernasconi, Demiral. All. Gasperini

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 34’ pt Zappacosta (A), 30’ st Sanabria (T), 43’ st Zapata (A)

Ammoniti: Rodriguez (T), Palomino (A)