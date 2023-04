Serie A- Sassuolo – Empoli 2-1. Entra berardi e ribalta il risultato

Nella trentaduesima giornata di Serie A: il Sassuolo, trascinato da Berardi, ribalta l’Empoli per 2-1.

Vantaggio toscano con Cambiaghi (11’) bello lo slalom dell’attaccante che supera in scioltezza Erlic e Tojan e insacca di sinistro.

Il Sassuolo pareggia all’82 co Berardi entrato dalla panchina neroverdi ridotti in dieci espulso Pinamonti:’ cross dalla sinistra e capolavoro dell’esterno d’attacco, che calcia al volo col sinistro e trova l’angolino. Finale ricco di sorprese: prima la traversa colpita da Satriano, poi in pieno recupero viene fischiato un calcio di rigore per il Sassuolo (ingenuità di Cacace). Dal dischetto si presenta ancora Berardi, che batte Vicario e regala i tre punti ai suoi. Finisce 2-1, con il Sassuolo che sale a 43 punti. Rimane a 32 l’Empoli, beffato dopo una discreta prova.



SASSUOLO-EMPOLI 2-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan , Erlic , Ruan (dal 1’ st Ferrari ), Marchizza (dal 33’ st Rogerio ); Frattesi , Maxime Lopez , Harroui (dal 1’ st Pinamonti ); Bajrami (dal 1’ st Henrique ), Defrel (dal 14’ st Berardi), Laurienté 5.5. All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Romagna, Zortea, Obiang, Thorsvedt, Alvarez, Ceide.

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Ebuehi , Walukiewicz , Luperto , Parisi (dal 39’ st Cacace ); Marin , Grassi (dal 18’ st Akpa Akpro ), Bandinelli (dal 23’ st Fazzini ); Baldanzi ; Caputo (dal 39’ st Satriano ), Cambiaghi 6.5 (dal 23’ st Piccoli ). All. Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Stojanovic, Tonelli, Haas, Vignato, Henderson, Destro.

Arbitro: Dionisi.

Marcatori: 11’ Cambiaghi (E), 82’, 90’ Berardi (S).

Ammoniti: Laurienté (S), Maxime Lopez (S); Bandinelli (E).

Espulsi: Pinamonti (S).