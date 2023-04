Serie A: Roma -Milan 1-1

Finisce in parità 1-1, dopo un finale nom adatto ai deboli di cuore.

Nell’anticipo della 32a giornata di Serie A: la sfida tra giallorossi e rossoneri non ha regalato empozioni,. la posta in palio altissima per un piazzamento Champions League, costringe i due tecnici ad affidarsi al tatticismo.

Solo nei minuti di recupero il match cambiamarcia: Abraham regala la gioisa ai tigosi giallorossi al 93′ il diagonale fa esplodere l’Olimpico. Sembra fatta per la Roma invece, al 97′ ‘ Saelemaekers lo gela con una zampata sul secondo palo.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-1

Fiorentina (3-5-2): Rui Patricio ; Mancini , Ibanez , Kumbulla (16′ Bove – 44′ st Camara ); Celik 6, Cristante , Matic , Pellegrini ; Spinazzola , Belotti (1′ st El Shaarawy ), Abraham . A disp.: Boer, Svilar, Solbakken, Dybala, Zalewski, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho

Milan (4-2-3-1): Maignan 6: Calabria , Kjaer (28′ st Kalulu ), Tomori (1′ st Thiaw ), Theo Hernandez ; Tonali 6 Krunic ; Brahim Diaz(11′ st Saelemaekers ), Bennacer (28′ st De Ketelaere ), Leao ; Giroud (43′ st Origi sv). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Ballo-Touré, Adli, Vranckx, Bakayoko, Rebic, Messias. All.: Pioli

Arbitro: Orsato

Marcatori: 49′ st Abraham (R), 52′ st Saelemaekers

Ammoniti: Tomori (M), Matic (R), Ibanez (R), Krunic (M), Cristante (R)