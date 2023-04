Roma , Mourinho:”Penso che sono più orgoglioso che triste”

Josè Mourinho rimanda indietro la gioia ed aver assoparto la vittoria dopo il vantaggio di Abrham e la beffa al 97′ con il gol si Saleamaekers.

“Se si parla solo di prestazione e di Roma-Milan, io penso che sia giusto per noi perché solo noi con quello che abbiamo costruito, solo noi possiamo giocare contro il Milan come abbiamo giocato con tutte le difficoltà che abbiamo. Non siamo una squadra con una rosa ricca, ogni giocatore che perdiamo è un grande problema e ne abbiamo persi tanti. Fare questa gara contro il Milan, lottando per qualcosa che sarebbe un traguardo incredibile: arrivare quarti lottando fino ai limiti. Penso che sono più orgoglioso che triste. Ovviamente triste perché avevo tre punti che sembravano vicinissimi. E invece sono due punti persi. Ma sono più orgoglioso”, ha detto il tecnico portoghese.