Napoli, Spalletti:”non abbiamo la freschezza e la lucidità per giocare nello stretto di qualche settimana fa”.

‘”Abbiamo provato in tutti i modi di fare quel gol per dobarlo direttamente ai tifosi ma, non ci siamo riusciti” Così Luciano Spalletti al termine del matc terminato 1-1 contro la Salernitana.

“Rimandiamo la festa ma vuole dire proseguire coi festeggiamenti perché alla fine quei punti li faremo. Lo scudetto qui è qualcosa di incredibile, ma farà piacere a tutti quelli che amano questo sport tranne quelli un po’ più cattivelli”, ha commentato a Dazn

L’orgoglio per il campionato dominato è evidente per Spalletti: “Un po’ di soddisfazione ce l’ho anch’io – , ma se lo meritano soprattutto i giocatori che hanno sempre lavorato al massimo col sorriso, allenandosi alla grande e costringendo chi giocava di più a dover difendere il posto. In questo modo era difficile essere molli o demotivati in partita”.