Moto3 Gp Spagna. Ortolà su tutti

Ivan Ortolà ha vinto il GP di Spagna di Moto3 a Jerez de la Frontera.

Il pilota spagnolo del team Angeluss MTA trionfa in terra iberica, conquistando il bis dopo il successo ottenuto ad Austin, al termine di una gara in lotta con David Alonso e Jaume Masia che lo seguono sul podio. Partenza super, ma finale da rivedere, per il leader del mondiale Daniel Holgado che chiude sesto alle spalle di Sasaki e Rueda. Il primo degli italiani è Romano Fenati, 11° alla bandiera a scacchi.

La classifica mondiale: Holgado 59 puntoi , Morerira 55 . Ortolà che sale al terzo posto a -9 dallo stesso pilota del team KTM Tech3. Un po’ più staccati invece Masia e Artigas, con i due del team Leopard Racing rispettivamente quarto a 47 punti e quinto a 41.