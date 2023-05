Moto2 , Gp Jerez. Vittoria di Sam Lowes

Sam Lowes vince in solitaria il GP di Spagna a Jerez.

Bravo a partire bene e a recuperare la posizione su Acosta, il pilota britannico del team Marc VDS fugge via e chiude alla bandiera a scacchi con un vantaggio di oltre due secondi sullo spagnolo del team KTM Ajo e con un gap ancor più marcato su Alonso Lopez, terzo sul podio. Quarto posto per l’italiano Tony Arbolino, risultato che gli costa l’aggancio di Acosta in testa alla classifica mondiale.

La classifica vede Acosta e Arbolino appaiati in testa con 74 punti. Più indietro Aron Canet a 52 e con 22 di ritardo sulla coppia. Col successo a Jerez Lowes conquista il quinto posto nella generale alle spalle di Alonso Lopez.