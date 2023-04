Stefano Pioli commenta il pareggio dell’Olimpico contro la Roma.

“Non abbiamo giocato male, assolutamente. Qualcosa è mancato nel finalizzare le azioni sono mancate le azioni. Non siamo riusciti a renderci pericolosi per mancanza lucidità – ha spiegato il tecnico del Milan -. Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti.”Non è il risultato che volevamo, ma l’abbiamo ripreso ed era veramente negativo per ciò che si era visto in campo.