Gian Piero Gasperini si gode la vittoria contro il Torino . Tre punti importantissimi per la lotta Champions League.

“E’ una classifica straordinaria – ha spiegato il tecnico a Dazn -. Mancano sei partite, di cui 4 in casa, anche se non è detto che questo sia un vantaggio visto che abbiamo faticato. Se facciamo bene in casa le nostre possibilità di arrivare in Europa sono alte”.