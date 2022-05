Volley, Serie A1 Femminile: Vero Volley Monza passa Conegliano,

Volley, Serie A1 Femminile: impresa Monza a Conegliano, alla Vero Volley gara 1 della finale

Le brianzole superano 3-2 in rimonta le campionesse d’Italia in carica e si aggiudicano il primo round dell’ultimo atto per la conquista dello scudetto

Prestazione super di Monza in gara 1 della finale scudetto della Serie A1 Femminile di volley. La Vero Volley firma l’impresa in trasferta e supera in rimonta le campionesse in carica di Conegliano per 3-2 dopo una spettacolare lotta: 25-23, 15-25, 19-25, 25-16, 15-13 i parziali in favore delle brianzole. Niente da fare per la Imoco Volley, tradita da Egonu nel tie break ma che ha la possibilità di pareggiare i conti martedì in gara 2.