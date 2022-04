Serie B – Risultati

Il derby dell’Umbria lo cince la Ternana che batte il Perugia 1-0. Passo falso del lecce a Vicenza , salentini battuti2-1. Ancora una sconfitta della Cremonese in casa contro l’Ascoli. I marchigiani passano allo ‘Zini 1 -0

Risultati

Sabato 30 aprile

Cittadella-Brescia 1-0 (62′ Cassandro)

Parma-Alessandria 2-2 (17′ Palombi, 44′ Cobbaut, 58′ Vazquez, 81′ Pierozzi)

Vicenza-Lecce 2-1 (69′ Strefezza, 94′ Diaw, 103′ Ranocchia)

Pisa-Cosenza 1-1 (5′ aut. Venturi, 79′ rig. Liotti)

Monza-Benevento 3-0 (48′, 88′ Dany Mota, 52′ rig. Gytkjaer)

Ternana-Perugia 1-0 (36′ Donnarumma)

Cremonese-Ascoli 0-1 (51′ Baschirotto)

Spal-Frosinone 3-0 (8′ Dickmann, 12′ Pinato, 88′ Esposito)

Pordenone-Crotone 3-3 (45′ Nedelcearu, 58′ Candellone, 59′ Marras, 64′ Maric, 85′ Butic, 91′ Zammarini)

Reggina-Como ore 16.15

CLASSIFICA

Lecce 68

Monza 67

Cremonese 66

Pisa 64

Benevento 63

Brescia 63

Ascoli 62

Frosinone 58

Perugia 55

Ternana 54

Cittadella 52

Reggina 46

Parma 46

Como 44

Spal 39

Alessandria 34

Cosenza 32

Vicenza 31

Crotone 26 (retrocesso in Serie C)

Pordenone 18 (retrocesso in Serie C)