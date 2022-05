Marco Giampaolo ai microfoni Dazn ha commentato così il successo nel derby della sua Samp:

” Una partita importante , non era solo un derby .La tensione dei calciatori si è vista in campo. A fine partita hanno festeggiato la vittoria , io sono andato di corsa negli spogliatoi , ho lasciato a loro scena , in questi casi preferisco essere riservato”Rivolgo un pensiero a Criscito, perché immagino cosa possa significare. Dobbiano subito ripartire, perché ci sono ancora un po’ di punti da fare “