Motogp , Gp Spagna, favoloso Bagnaia

MotoGP Gp Spagna Qualifiche – Strepitosa pole position di Francesco Bagnaia a Jerez, Gran Premio di Spagna, 6^ tappa della MotoGP

La spalla infortunata non sembra vaer creato probemi a ‘Pecco’ Bagaia , il pilota della Ducati ha conquistato la pole nel Gp di Spagna . classe motogp.

Il tempo di grande rilievo di Bagnaia , 1:36.170s quasi mezzo secondo migliore di quello fatto segnare dal Campione in carica della Yamaha Fabio Quartararo (+ 0.453s), nuovo record della pista. In prima fila anche l’Aprilia di Aleix Espargarò

Per Bagnaia si tratta della settima pole in MotoGP che lo mette tra i favoriti per la gara in programma domani alle ore 14:00.

MotoGp Qualifica 2 Jerez – GP Spagna – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:36.170 2 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:36.623 0.453 3 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:36.933 0.763 4 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:37.049 0.879 5 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:37.145 0.975 6 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:37.220 1.050 7 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:37.254 1.084 8 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:37.285 1.115 9 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:37.330 1.160 10 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing 1:37.526 1.356 11 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp 1:37.618 1.448 12 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 1:37.675 1.505