Il Napoli cancella Empoli si ricompatta e batte il Sassuolo 6-1

Nella 35a giornata di Serie A il Napoli travolge per 6-1 il Sassuolo. La squadra di Spalletti matematicamente si qualifica alla proossima Champions league.

Saranno state le cene conviaviali, ma il Napoli ha sfoggiato una delle gare più belle viste in questa stagione allo stadio ‘Diego Armando maradona’ . Contro il Sassuolo mai sceso in campo anche sopratuttio per la forza degli azzurri , la squadra di Dionisi ha incassato un pesante 6 a 1.

Al Maradona dal dal 7° al 21° quattro gol degli azzurri: : apre Koulibaly di testa al 7′, raddoppio in fotocopia di Osimhen (15′), poi il nigeriano regala a Lozano il pallone del 3-0 (19′), prima del poker di Mertens con un destro sul primo palo. Poi il belga fa cinquina al 54′. All’80’ il sigillo di Rrahmani. Di Lopez all’87’ il gol della bandiera. Prova disastrosa per i ragazzi di Dionisi.

IL TABELLINO

NAPOLI-SASSUOLO 6-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo (37′ st Zanoli), Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui (37′ st Ghoulam); Anguissa, Fabian Ruiz (32′ st Demme); Lozano (32′ st Politano), Mertens, Insigne; Osimhen (32′ st Elmas). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Juan Jesus, Zielinski, Petagna. All.: Spalletti

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (1′ st Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (27′ st Magnanelli), Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic (25′ Henrique); Scamacca (1′ st Defrel). A disp.: Satalino, Pegolo, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi. All.: Dionisi

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 7′ Koulibaly (N), 15′ Osimhen (N), 19′ Lozano (S), 21′ e 9′ st Mertens (N), 35′ st Rrahmani (N), 42′ st Lopez (S)