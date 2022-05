Alexander Blessin ha commentato la cocente sconfitta nel derby con la Sampdoria

“Ci siamo adattati al gioco della Samp. Loro lo rallentavano , noi non lo abbiamo velocizzato e siamo stati poco aggressivi. Comunque ci crediamo ancora nei nostri obiettivi, non è ancora finita. A Domenico ho detto che questo è il calcio, normalmente lui lo segna dieci volte su dieci un rigore così. Era giù, ora tocca a me risollevarlo, dobbiamo tutti giocare per lui la prossima settimana”.