E’ morto il noto procuratore Mino Raiola

La notizie è ufficiale , l’annuncio della morte di Mino Raiola 54 anni , il nto procuratore procuratore aveva ricoverato a gennaio, negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate.

Raiola noto nell’ambito del calcio internazionale era l’agente di campioni come Ibrahimovic, Donnarumma, Pogba e Balotelli , di recente si era legato anche all’attaccante dle Borussia Dortmund Haaand.

Nato a Nocera Inferiore il 4 novembre 1967, aveva di fatto rivoluzionato la figura del procuratore, partendo da zero: cresciuto in una famiglia emigrata in Olanda aveva lavorato come cameriere nell’attività del padre, fino all’ingresso nel mondo del calcio, inizialmente come rappresentante all’estero di giocatori olandesi (nel 1993 fece da intermediario nell’affare che portò Bergkamp e Jonk all’Inter).