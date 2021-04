Europa League: Villareal – Arsenal 2-1

Il Villarreal batte l’’Arsenal nella prima sfida d’andata semifinale Europa League.

Il Sottomarino Giallo passa in vantaggio appena al 5′: Chukwueze entra in area e punta Xhaka, ma dopo un rimpallo è Manu Trigueros a insaccare trafiggendo Leno con un destro potente.

La reazione dei Gunners c’è con pochi risultati e pericolo per la porta difesa da Rulli.

Al 27′ Albiol trova il raddoppio sugli sviluppi di un corner: la difesa ospite si dimentica completamente l’ex Napoli che, sulla sponda di Gerard Moreno, deve solamente appoggiare a porta vuota.

Al 34 Pepé viene steso in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. Ma dopo un check Var, l’arbitro Artur Dias cambia idea per un netto fallo di mano dello stesso numero 19.

Nella ripresa L’Arsenal, scende in campo con un atteggiamento aggressivo. I Gunners restano in dieci, già ammonito , doppio giallo per Dani Ceballos

In superiorità numerica gli spagnoli provano ad approfittare ; Leno nega il 3-0 a Gerard Moreno con un grande intervento.

L’Arsenal sembra vicino a incassare il 3-0 ,invece l’arbitro concede un rigore all’Arsenal per un fallo ai danni di Saka. Sul dischetto ci va Pepé che batte Rulli e accorcia le distanze. A 10′ dalla fine viene ristabilita la parità numerica dopo l’espulsione di Capoue per doppia ammonizione, ma la gara termina 2-1 in favore degli spagnoli.Villarreal-Arsenal 2-1

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth (25′ st Mario Gaspar), Albiol, Pau Torres, Pedraza (35′ st Moreno); Parejo, Capoue, Trigueros (35′ st Moi Gómez); Gerard Moreno; Alcácer (1′ st Coquelin), Chukwueze. In panchina: Asenjo, Funes Mori, Bacca, Estupiñán, Jaume Costa, Pino, Álex Baena, Niño. Allenatore: Emery

Arsenal (4-4-1-1): Leno; Chambers, Holding , Pablo Marì, Xhaka; Smith Rowe (50′ st Elneny), Ceballos, Partey, Saka (40′ st Aubameyang); Odegaard (18′ st Martinelli); Pepé (50′ st Willian). In panchina: Ryan, Okonkwo, Bellerín, Gabriel, Ce’dric, David Luiz, Nelson, Nketiah. Allenatore: Arteta

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

Reti: 5′ pt Trigueros, 29′ pt Albiol, 28′ st Pepé (rig).

Espulsi: al 12′ st Ceballos per doppia ammonizione. Al 35′ st Capoue per doppia ammonizione

Ammoniti: Pau Torres, Partey, Aubameyang.