Europa League: Manchester United – Roma 6-2

Old Trafford indigesto ai giallorossi . La squadra di Fonseca sconfitta 6-2 . La finale di Danzica è un miraggio

La Roma spazzata via all’Old Trafford dal Manchester United. Finisce 6-2 nel primo match d’andata semifinale Europa League. Roma sfritunata tre cambi nella prima parte del match: Al 5’ Veretout con problemi muscolari , entra Villar; 28’ Pau Lopez , problemi alla spalla , entra Mirante , infine prima del riposo (37’) Spinazzola sostituito da Bruno Peres.

Partita dai due volti per la squadra di Fonseca, primo tempo all’altezza della situazione , giallorossi che vanno al riposo in vantaggio 2-1, dopo il gol di Bruno Ferandes (9’) su bella triangolazione con Cavani , il pareggio su calcio di rigore con Pellegrini (15’) e il vantaggio con Dzeko (34’) su cross basso di Karsdorp.

Nella ripresa lo UNited si scatena, si gioca solo nella metà campo giallorosa con qualche sortita della Roma solo in contropiede.

La goleada dei Red Devils Red Devils: Cavani (64′), rigore di Bruno Fernandes (71′) e gol di Pogba (75′) e Greenwood (86′).

Per i giallorossi la finale di Danzica è molto lontana.

Per centrare la finale nei 90′ regolamentari, infatti, ai giallorossi all’Olimpico non basterà vincere con lo United, ma dovrà farlo segnando almeno quattro gol (4-0 o 5-1).





IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2

Manchester United (4-2-3-1): De Gea ; Wan-Bissaka , Lindelöf , Maguire , Shaw ; McTominay , Fred (38′ st Matic ); Rashford (31′ st Greenwood ), Bruno Fernandes (41′ st Mata), Pogba ; Cavani

A disp.: Grant, Henderson, Bailly, Diallo, James, Alex Telles, B. Williams, Van de Beek, Tuanzebe. All.: Solskjaer

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez (28′ Mirante ); Smalling , Cristante , Ibanez ; Karsdorp , Diawara , Veretout (5′ Villar ), Spinazzola (37′ Bruno Peres ); Pellegrini , Mkhitaryan ; Dzeko .

A disp.: Fuzato, Villar, Santon, Mayoral, Kumbulla, Carles Perez, Ciervo, Darboe. All.: Fonseca

Arbitro: Del Cerro

Marcatori: 9′ Bruno Fernandes (M), 15′ rig. Pellegrini (R), 33′ Dzeko (R), 3′ st Cavani (M), 19′ st Cavani (M), 26′ st rig. Fernandes (M), 30′ st Pogba (M), 41′ st Greenwood (M)

Ammoniti: Pogba (M); Villar, Smalling (R)