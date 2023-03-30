SERIE BKT – designazioni 31^ giornata

Redazione 30 Marzo 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – designazioni 31^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 1 aprile.

GENOA – REGGINA      Venerdì 31/03 h. 20.30

AURELIANO

PAGNOTTA – MARCHI

IV:      FIERO

VAR:     NASCA

AVAR:       LONGO S.

ASCOLI – BRESCIA    h. 14.00

PATERNA

DEI GIUDICI – CORTESE

IV:      GIACCAGLIA

VAR:     PAIRETTO

AVAR:       MUTO

CAGLIARI – SUDTIROL      h. 14.00

PRONTERA

LO CICERO – MINIUTTI

IV:       MILONE

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       GARIGLIO

COSENZA – PISA      h. 14.00

GUIDA

VIVENZI – DI GIACINTO

IV:     MAROTTA

VAR:     AYROLDI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:     CAMPLONE (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

PARMA – PALERMO      h. 14.00

MASSIMI  

DEL GIOVANE – DI MONTE

IV:      DE ANGELI

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     BRESMES (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

SPAL – TERNANA    h. 14.00

RUTELLA

LOMBARDI – SECHI  

IV:     GIGLIOTTI

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR:      MINELLI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

VENEZIA – COMO     h. 14.00

SERRA

MASSARA – FONTEMURATO

IV:     MUCERA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     PAGANESSI

BARI – BENEVENTO    h. 16.15

PICCININI

MELI – CIPRIANI

IV:     PIRROTTA

VAR:      ABISSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:       ALASSIO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

PERUGIA – FROSINONE    h. 16.15

FELICIANI

DE MEO – MONDIN

IV:       ZANOTTI

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “RENATO CURI”)

AVAR:      BARONI (ON-SITE STADIO “RENATO CURI”)

MODENA – CITTADELLA     Domenica 2/04 h. 16.15

PERENZONI

RANGHETTI – DI VUOLO

IV:     GIANQUINTO

VAR:     VALERI

AVAR:      GARIGLIO