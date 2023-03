Rovella al Premio Amico dei Bambini organizzato dall’Aldini

“È un onore per me essere qui, per me trascorrere la serata con voi è come stare a casa. In passato sono stato anche io qui seduto come tutti i bambini presenti a questo evento, ho giocato questo torneo e mi rende felice vederli coltivare il loro sogno, come ho fatto io”.

Sono queste le parole con le quali Nicolò Rovella ha ritirato il premio “Amico dei Bambini…. Un esempio per loro” svoltosi stasera 29 marzo alle ore 19:00 presso La Galleria Lampo in via Valtellina 7 a Milano. In occasione della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato i premi 2022. Il centrocampista del Monza è stato uno dei premiati, insieme a

Claudio Lotito (Presidente SS Lazio)

Stefano Pioli (allenatore Ac Milan)

Mattia Perin (giocatore Juventus Football Club Spa)

Andrea Pinamonti (giocatore US Sassuolo)

Danilo D’Ambrosio (giocatore FC Internazionale)

Gerhard Comper (Presidente FC Südtirol)

Stefano Marchetti (Direttore Generale AS Cittadella)

Angelo Carbone (Responsabile Settore Giovanile Ac Milan)

Christian Lantignotti (allenatore Under 17 AC Milan)

Paolo Masini (Direttore Sportivo SG Varesina Calcio)

Ferraioli Alessandro (allenatore Giovanissimi Elite Under 15 Enotria 1908)

Monica Bertini (giornalista e conduttrice SportMediaset)

Salvatore Malfitano (giornalista Gazzetta dello Sport)

Marco Griffini – Presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini esprime la sua gratitudine per la sensibilità mostrata verso l’associazione : “Anche quest’anno, attraverso il premio Amico dei Bambini e all’amicizia che da tempo ci lega alla U.S. Aldini, abbiamo potuto ‘portare sul palco’ di un contesto così prestigioso e gioioso anche tutti quei bambini abbandonati che non solo non hanno un luogo in cui giocare, ma soprattutto non hanno una mamma e un papà a cui raccontarlo e con i quali giustificarsi per aver fatto tardi tirando calci a un pallone, come a tutti i “nostri” bambini è capitato almeno una volta nella vita. Da 40 anni Ai.Bi. si impegna per far sentire la loro voce e per dare una risposta al loro grido troppo spesso inascoltato. In questo particolare momento storico, il pensiero va, in particolare, ai bambini e le famiglie che in Ucraina da oltre un anno devono fare i conti con la guerra. È per essere al loro fianco che abbiamo lanciato la campagna #BAMBINIxLAPACE, che anche quest’anno Aldini ha deciso di supportare. Per far capire loro che non li abbandoneremo mai e che la speranza può rinascere, sempre”.

Sulla stessa linea il Presidente dell’US Aldini Bariviera Massimiliano Borsani: “Ogni anno il Premio Amico dei Bambini, giunto alla 18^ edizione, riscuote consensi sempre maggiori e per questo devo ringraziare l’Aldini e l’ associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini per l’ottimo lavoro svolto, gli Insuperabili che si sono uniti a noi per la prima, spero, di una lunghissima serie, Fabio Caressa, Valentina De Nucci e Gaetano Pecoraro per la collaborazione, gli sponsor per il loro prezioso contributo, il mondo del calcio che, nonostante i mille impegni, risponde sempre presente e tutti gli ospiti. In un periodo in cui sempre più spesso si legge di atti di violenza, razzismo e odio, è confortante vedere come ci siano molte persone che ancora si impegnano per aiutare chi è in difficoltà”.