Ussi:Palenga eletto consigliere nazionale in quota Umbria, Antonello Ferroni presidente pro tempore

Cambio al vertice del Gruppo Umbro dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana).

Giorgio Palenga, ternano, firma del Corriere dell’Umbria, che ha retto l’associazione negli ultimi 7 anni, è stato infatti eletto nel Consiglio Nazionale dell’Ussi in rappresentanza del gruppo umbro. Tale prestigiosa carica è incompatibile con la permanenza in Consiglio Regionale, pertanto, Palenga ha rassegnato le dimissioni da presidente.

Il direttivo regionale ha nominato all’unanimità nuovo presidente Antonello Ferroni, perugino, firma de Il Messaggero e coordinatore editoriale dei siti del network Tifosinrete del gruppo Paginesì di Terni. Ferroni, sinora vicepresidente regionale in quota Professionali, manterrà la carica pro-tempore ed accompagnerà l’attività del gruppo verso le nuove elezioni, che si terranno entro la fine dell’anno solare, compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria.

Restano confermate le altre cariche del direttivo: Simone Lini vicepresidente in quota collaboratori ed Emanuele Lombardini, segretario e tesoriere, così come restano in carica gli altri consiglieri Domenico Cantarini, Stefano Giommini, Maria Moroni, Luca Pisinicca, Marco Taccucci.

Ferroni dichiara: “Accetto questa responsabilità con spirito di servizio, in un momento così difficile per tutti e per i giornalisti sportivi umbri, conto sull’aiuto del Consiglio e in particolare di Giorgio, che ci rappresenterà a livello nazionale e del quale porterò avanti il prezioso lavoro fino alle vicine elezioni, sono sicuro che insieme faremo bene”.