WWW.ROYAL RUMBLE 2023: Roman Reigns batte anche Kevin Owens ma Samai Zayn fa implodere la blododline!

Ci sono volute 4 spear, ma alla fine Roman Reigns ce l’ha fatta. 881 giorni come campione per l’Undisputed WWE Universal Champion, che continuerà il suo regno, probabilmente fino a WrestleMania 39. Battuto Kevin Owens nel Main Event della Royal Rumble, ma è quello che succede nel post match che diventa fondamentale per la strada verso WM. The Usos e Solo Sikoa arrivano sul ring per completare il lavoro con Owens, e Roman Reigns invita Sami Zayn a prendere una posizione definitiva fra la Bloodline e il suo vecchio amico. Sami Zayn e attacca Reigns con la sedia, facendo implodere la stable! La Bloodline reagisce e stende Zayn, anche se Jey Uso (molto legato a Sami) lascia il ring. Un epilogo clamoroso e uno spettacolo pazzesco all’Alamodrome di San Antonio (Texas) per il 36° appuntamento con uno dei “Big Four” della WWE. Prima del Main Event si esibisce live Hardy, cantando la colonna sonora “Sold Out” del Premium Live Event.

“Sono tornato in WWE per realizzare il sogno di mio padre, diventare WWE Champion”. Ha detto così lo scorso anno Cody Rhodes, il vincitore della Royal Rumble maschile 2023 e prossimo sfidante a WrestleMania 39 per il titolo massimo. The American Nightmare, adesso a un passo dall’American Dream, entra con il numero 30 ed elimina per ultimo un sontuoso Gunther, che entra con il numero 1 e rimane sul ring 1 ora, 11 minuti e 25 secondi (record di permanenza di sempre, battuto Rey Mysterio nel 2006), eliminando 5 avversari. Clamorosa la permanenza di soli 3 minuti di Brock Lesnar, fatto fuori dal suo rivale Bobby Lashley. Resta sul ring per poco tempo anche Edge, che prosegue la faida con il Judgment Day.

Un incredibile finale dove la numero 1 elimina la numero 2. Rhea Ripley stacca il pass per WrestleMania 39 con una performance super: “Mami” supera Liv Morgan in un gran finale, dopo che l’ex SmackDown Women’s Champion era stata “accecata” dal green mist di Asuka, già fatta fuori dalla solita Rhea, mattatrice di un incontro che ha visto i ritorni sul ring di Michelle McCool e Nia Jax. La prima parte del match è dominata dalle Damage CTRL: Bayley, IYO SKY e Dakota Kai eliminano chiunque, fino a quando non arriva la grande rivale Becky Lynch, che praticamente finisce fuori dal ring con loro (tutto lascia presagire che la faida proseguirà).

Bray Wyatt supera LA Knight nel primo Mountain Dew Pitch Black Match. A fine match appare Uncle Howdy che fa un volo da altezza siderale colpendo Knight. 301 giorni e… si continua: Bianca Belair batte anche Alexa Bliss, resta Raw Women’s Championship e si lancia verso WrestleMania.

30 Men’s Royal Rumble Match

Vincitore: Cody Rhodes vs Gunther, Logan Paul, Seth Rollins, Austin Theory, Ricochet, Braun Strowman, Dominik Mysterio, Drew McIntyre, Sheamus, Omos, Edge, Finn Balor, Damien Priest, Montez Ford, Booker T, Johnny Gargano, Elias, Rey Mysterio, Otis, Bobby Lashley, Baron Corbin, Brock Lesnar, Angelo Dawkins, Chad Gable, Santos Escobar, Kofi Kingston, Xavier Woods, Karrion Kross, The Miz

Mountain Dew Pitch Black Match

Vincitore: Bray Wyatt vs LA Knight

Raw Women’s Championship

Vincitrice: Bianca Belair vs Alexa Bliss

30 Women’s Royal Rumble Match

Vincitrice: Rhea Ripley vs Liv Morgan, Asuka, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Piper Niven, Michin, Shotzi, Michelle McCool, Sonya Deville, Lacey Evans, Nia Jax, Indi Hartwell, Zelina Vega, Zoey Stark, Tamina, Xia Lee, Bayley, Becky Lynch, IYO Sky, Dakota Kai, Chelsea Green, Tegan Nox, Candice LeRae, Shayna Baszler, Natalya, Roxanne Perez, Emma, Dana Brooke, B-Fab

Undisputed WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs Kevin Owens