Padova , Arese fa il record italiano del miglio

Un record tira l’altro. Sabato era toccato al sedicenne Manuel Zanini (3’55”81 nei 1500, miglior prestazione italiana allievi), oggi al Palaindoor di Padova si è preso la ribalta l’azzurro Pietro Arese (Fiamme Gialle) che ha corso il miglio in 3’55”71, cancellando il primo italiano detenuto da 50 anni esatti da Gianni Del Buono (4’00”0 a Inglewood il 9 febbraio 1973). Arese è così diventato il primo italiano a correre la distanza – poco frequentata, ma assai evocativa – in meno di quattro minuti. Un risultato che per il 23enne torinese delle Fiamme Gialle assume un significato particolare in prospettiva 1500 metri, dopo il quarto posto ottenuto l’anno scorso agli Europei di Monaco con un 3’35”00 che mancava da decenni nel panorama azzurro. Campione d’Europa con la staffetta mista del cross a Venaria Reale, appena rientrato da un periodo d’allenamento a Patrasso (Grecia), Arese ha beneficiato nei primi 1000 metri del lavoro fatto da Marco Aondio e dal compagno d’allenamento Andrea Sambruna –al quale ieri, a sua volta, aveva fatto da “lepre” nei 1500 – sfidando poi il cronometro negli ultimi cinquecento metri, braccato da Joao Bussotti (Esercito), autore di un ottimo 3’56”45. Sotto i quattro minuti anche Mattia Padovani (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) con 3’59”94. Appena sopra, Jacopo De Marchi (Esercito) con 4’01”60. “È andata meglio di quanto mi aspettassi, credevo di valere intorno a 3’56”-3’57” – il commento post-gara di Arese -. Gli ultimi quattrocento metri non finivano più, ma credo sia normale che a gennaio mi manchi ancora quella velocità nel finale: per come mi alleno io, sono più affine a un atleta da 1500-5000 che a uno da 800-1500 quale sono. È bellissimo essere il primo italiano sotto i 4 minuti indoor e devo dire che anche il risultato di venerdì di Federico Riva a Karlsruhe mi ha dato uno stimolo in più, sono stato contento per lui. A giocarci i posti per gli Europei indoor di Istanbul saremo in tanti”. Nel pomeriggio di Padova anche un’altra bella notizia per il mezzofondo azzurro. Ludovica Cavalli (Aeronautica), lanciata da Sofia Bella, ha chiuso i 1500 in 4’09”19, inserendosi al quarto posto nelle liste italiane di sempre e togliendo ben sette secondi al limite personale al coperto. Gli ultimi cinque titoli regionali assoluti, assegnati oggi, hanno premiato Davide Guidolin (Atl. Vicentina) e Marta Chiarotto (Ass. Dilett. Grumolo) nei 60, Matteo Andreola (Team Treviso) e Agnese Carcano (Atl. Verona Pindemonte) nei 3000 e Matteo Cimarelli (Assindustria Sport) nel triplo. Nel peso allieve, progresso per la bicampionessa italiana cadette Anita Nalesso (Treviso) che ha lanciato a 13.61.

RISULTATI (ESCLUSE STAFFETTE). UOMINI. 60 (campionato regionale assoluto): 1. Michael D. Kyereme (G.S. Self Atl. Montanari Gruzza) 6”75, 2. Davide Guidolin (Atl. Vicentina) 6”89 (campione regionale assoluto), 3. Pietro Bazzoni (Fondazione M. Bentegodi) 6”93. 200: 1. Eric Marek (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 22”02, 2. Valentino D’Andreta (Atl. Biotekna) 22”27 (campione regionale assoluto). Miglio (ad invito): 1. Pietro Arese (Fiamme Gialle) 3’55”71, 2. Joao Bussotti (Esercito) 3’56”45, 3. Mattia Padovani (Atl. Lecco Colombo Costruz.) 3’59”94, 4. Jacopo De Marchi (Esercito) 4’01”60. 3000 (campionato regionale assoluto): 1. Lorenzo Pelliciardi (Atl. Iriense Voghera) 8’30”04, 2. Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana) 8’31”31, 3. Matteo Andreola (Team Treviso) 8’33”18 (campione regionale assoluto), 2. Francesco Da Vià (Gs La Piave 2000) 8’34”83. Lungo: 1. Stefano Dolci (Cus Verona Sez. Atletica) 6.99. Triplo (campionato regionale assoluto): 1. Emanuele Giuliani (Us Quercia Trentingrana) 15.07, 2. Matteo Cimarelli (Assindustria Sport) 14.49 (campione regionale assoluto). Asta Master: 1. Paolo Benetollo (Multisport & Fun Asd, SM55) 2.77.

DONNE. 60 (campionato regionale assoluto): 1. Marta Chiarotto (Ass. Dilett. Grumolo) 7”71, 2. Giulia Barattini (Atl. Vicentina) 7”74. 200: 1. Alessandra Bonora (Bracco Atletica) 24”41, 2. Laura Franceschi (Assindustria Sport) 24”81. 1500 (ad invito): 1. Ludovica Cavalli (Aeronautica Militare) 4’09”19, 2. Joyce Mattagliano (Esercito) 4’19”38, 3. Federica Zanne (Esercito) 4’20”22. 3000 (campionato regionale assoluto): 1. Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte) 9’40”99. Peso: 1. Gloria Gollin (Atl. Vicentina) 12.47. Peso allieve: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 13.61, 2. Valeria Zarpellon (Atl. Vicentina) 12.90. Asta Master: 1. Laura Feltre (Atl. Longarone Sinteco, SF35) 2.37. RISULTATI