Napoli, Spalletti:” quelli entrati dalla panchina, la stavano giocando dalla panchina”.

Luciano Spalletti si gode la vittoria contro la Roma , soddisfatto dell’ennesima prova positiva offerta dalla sua squadra.

“Per vincere queste partite è necesseario se tutti siano determinati nella stessa maniera, dal magazziniere fino all’ultimo in panchina – ha detto il tecnico a Dazn -.

Quelli che sono entrati la partita la stavano già giocando dalla panchina, erano dentro la partita e lo hanno fatto vedere quando hanno fatto il loro ingresso in campo. Questa qualità è fondamentale. In questi campionati serve che tutti siano entusiasti e vogliosi di giocare insieme ai compagni, non di prenderne il posto”.

Il tecnico ha poi commentato l’eurogol di Osimhen, che ha sbloccato il match: “C’è tutto in quel gol: qualità, potenza, personalità… Lui ha una botta incredibile nel piede, è un giocatore forte fisicamente, difficile da contrastare, che fa tutto quello che serve, dai duelli ai contrasti, ai colpi di testa.