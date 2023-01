Blitz Balangero campioni d’Italia Under 12

Sono i Blitz Balangero ad aggiudicarsi lo scudetto della categoria Under 12, battendo in un derby tutto piemontese i Giaguari Torino per 20 a 12. Terzo gradino del podio per i Vipers Modena, dominatori della “finalina” contro la Legio XIII Roma.

Dopo i titoli Under18 e di Coppa Italia, assegnati ieri a Firenze rispettivamente ai Leocorni Bergamo e ai Seamen Milano, oggi è la volta di Under 12 e Under 15, due categorie sulle quali la Federazione punta molto per lo sviluppo e la promozione di questo sport in Italia.

Le attese, come al solito, non sono state deluse, con la consueta bella festa sugli spalti e in campo, e tutto l’entusiasmo di chi muove i primi passi in uno sport destinato a diventare, per tanti, la passione di una vita.

In mattinata, si sono disputate le semifinali del Campionato Under 12, con i Giaguari Torino che hanno battuto i Campioni uscenti, i Vipers Modena per 36 a 6 e i Blitz Balangero che hanno eliminato dalla corsa alla finalissima la Legio XIII Roma, vincendo 34 a 0.

Derby piemontese, dunque, in finale, con Giaguari e Blitz a contendersi lo scudetto 2022, e Vipers e Legio XIII a lottare per l’ultimo posto disponibile sul podio.

Molto bella la finalissima, con Giaguari e Blitz che hanno a roster atleti già atleticamene e tecnicamente molto interessanti. Primi drive di studio, con le difese in cattedra. Sono i Blitz ad andare a segno per primi, con Thomas Picatti, che riceve il passaggio dal fratello Nicholas e porta la palla in endzone. Non va a buon fine il tentativo di trasformazione: 6 a 0.

I Giaguari provano a rispondere, ma non riescono a completare l’ultimo passaggio, al quarto tentativo e a una yard dal touchdown. I Blitz non si fanno sfuggire l’occasione e raddoppiano nuovamente con Thomas Picatti. Christian Frau completa l’opera trasformando da due punti e i Blitz passano sul 14 a 0. Prima del fischio di metà partita, terza ricezione e terzo TD per Thomas Picatti per il 20 a 0 Blitz. I due fratelli Picatti sono in sintonia perfetta e nulla può la difesa torinese.

Nella ripresa, i Giaguari accorciano le distanze con un intercetto di Simone Peiroleri riportato direttamente in touchdown. La trasformazione non riesce: 20-6.

Le due squadre continuano a dare spettacolo, da una parte e dall’altra, i Giaguari nel tentativo di recuperare il risultato, i Blitz nel controllo di ogni parte del campo. E’ il piccolo gigante, Cristiano Papeo, dopo una partita magistrale sia in attacco che in difesa a segnare il secondo TD della finale per i Giaguari, quando manca meno di un minuto al fischio che chiuderà i giochi: 20-12. Palla in mano ai Blitz, che si inginocchiano, fanno scorrere il cronometro e si aggiudicano il titolo di Campioni d’Italia Under 12.

Sul terzo gradino del podio i Vipers Modena, che hanno battuto la Legio XIII Roma per 62 a 8. Tanti applausi per tutti questi giovanissimi atleti, che si sono dati battaglia senza risparmiarsi, giocando un football corretto e divertente.

MVP della finale: Thomas Picatti, Blitz Balangero