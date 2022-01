Serie A , calciomercato

Tutti gli acquisti e le cessioni , Sessione invernale calciomercato Serie A. Il Tabellloine

Tabellone calciomercato invernale 2022: acquisti e cessioni



ATALANTA

Acquisti: Boga (a, Sassuolo), Armstrong (c, Tampere)

Cessioni: Gosens (c, Inter), Lovato (d, Cagliari), Piccoli (a, Genoa)

BOLOGNA

Acquisti: Sakho (d, Pescara), Aebischer (c, Young Boys)

Cessioni:

CAGLIARI

Acquisti: Lovato (d, Atalanta), Goldaniga (d, Sassuolo), Gagliano (a, Avellino), Baselli (c, Torino)

Cessioni: Godin (d, Atletico Mineiro), Faragò (c, Lecce)

EMPOLI

Acquisti: Benassi (c, Fiorentina)

Cessioni: Mancuso (a, Monza), Damiani (c, Palermo)

FIORENTINA

Acquisti: Ikonè (c, Lille), Piatek (a, Hertha)

Cessioni: Vlahovic (a, Juventus), Benassi (c, Empoli)

GENOA

Acquisti: Calafiori (d, Roma), Ostigard (d, Brighton), Hefti (d, Young Boys), Yeboah (a, Sturm Graz), Piccoli (a, Atalanta), Amiri (c, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Fares (d, Torino), Biraschi (d, Karamguruk), Cassata (d, Parma)

INTER

Acquisti: Gosens (c, Atalanta)

Cessioni: Colidio (a, Atletico Tigre), Satriano (a, Brest)

JUVENTUS

Acquisti: Vlahovic (a, Fiorentina)

Cessioni:

LAZIO

Acquisti:

Cessioni: Vavro (d, Copenhagen), Escalante (c, Alaves)

MILAN

Acquisti: Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni: Pellegri (a, Torino), Conti (d, Samp)

NAPOLI

All. Luciano Spalletti

Acquisti: Tuanzebe (d, Manchester United)

Cessioni: Manolas (d, Olympiacos)

ROMA

Acquisti: Maitland-Niles (d, Arsenal), Oliveira (c, Porto)

Cessioni: Calafiori (d, Genoa), Villar (c, Getafe), Borja Mayoral (a, Getafe)

SALERNITANA

Acquisti: Mazzocchi (d, Venezia), Sepe (p, Parma)

Cessioni:

SAMPDORIA

Acquisti: Conti (d, Milan), Rincon (c, Torino), Magnani (d, Verona)

Cessioni: Chabot (d, Colonia), De Paoli (c, Verona), A. Silva (c, rescissione)

SASSUOLO

Acquisti: Ruan Tressoldi (c, Gremio), Ceide (a, Rosenborg), Ciervo (a, Sampdoria)

Cessioni: Boga (a, Atalanta), Babacar (a, Copenaghen)

SPEZIA

Acquisti:

Cessioni:

TORINO

Acquisti: Pellegri (a, Milan), Fares (d, Genoa)

Cessioni: Rincon (c, Sampdoria)

UDINESE

Acquisti: Abankwah (d, St.Pat’s), Benkovic (d, Leicester), Mari (d, Arsenal)

Cessioni: Samir (d, Watford)

VENEZIA

Acquisti: Cuisance (c, Bayern), Nani (a, svinc), Ulmann (d, Rapid Vienna)

Cessioni: Mazzocchi (d, Salernitana), Forte (a, Benevento)

VERONA

Acquisti: De Paoli (c, Sampdoria), Retsos (d, Bayer Leverkusen)

Cessioni: Cetin (d, Kayserispor Kulübü), Magnani (d, Sampdoria)